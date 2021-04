Inter-Cagliari oggi: orario Serie A, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Dopo i tre anticipi del sabato, la trentesima giornata di serie A entra nel vivo con il suo programma domenicale. Ad aprire questo 11 aprile sarà l’Inter di Antonio Conte che ospiterà il Cagliari allo stadio San Siro.

I nerazzurri sono andati in fuga in questo girone di ritorno. Sono ben dieci le vittorie consecutive di Romelu Lukaku e compagni, che ora hanno otto punti di margine (con una partita in meno) sui cugini del Milan, ieri pomeriggio trionfanti contro il Parma. L’obiettivo della squadra meneghina è ovviamente vincere per poter ristabilire le distanze; nel match di quest’oggi potrebbe rivedersi Stefano Sensi dal primo minuto a quasi sei mesi dall’ultima volta: era la seconda giornata di campionato quando venne schierato da trequartista nella partita contro il Benevento, vinta per 2-5. Nel pacchetto arretrato torna Bastoni fra i titolari, mentre a destra sfida a due tra Hakimi e Darmian. In avanti ballottaggio tra Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez per affiancare Lukaku, con il cileno che sembra leggermente favorito.

Situazione completamente diversa per il Cagliari, al momento in piena zona retrocessione con il suo diciottesimo posto. Dopo aver collezionato sette punti in tre partite, gli effetti della cura Semplici sono svaniti, con tre ko in altrettanti match. Nonostante tutto, l’ex Spal non sembra orientato a cambiare modulo, rimanendo fedele al 3-5-2: tra i pali spazio a Vicario per l’assenza di Alessio Cragno, positivo al Covid; avanti a lui dovrebbe ritrovare spazio Walukiewicz nel terzetto difensivo. Sulla fascia destra potrebbe giocare Gabriele Zappa al posto di Nandez, ancora acciaccato, mentre per giocare di fianco a Joao Pedro salgono le quotazioni del Cholito Simeone.

Il match si svolgerà quest’oggi, domenica 11 aprile 2021, a partire dalle ore 12.30, e sarà trasmessa in diretta esclusiva streaming su DAZNDAZN, piattaforma online in abbonamento, ma anche in tv su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport.

IL PROGRAMMA DELLA PARTITA

Domenica 11 aprile 2021

Ore 12.30 Inter-Cagliari

Diretta tv: DAZN1

Diretta streaming: DAZN

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Sanchez.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.

