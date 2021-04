Giro di Turchia 2021, contusione toracica per Manuel Belletti. Il velocista romagnolo si ritira

In seguito ai test effettuati su Manuel Belletti da parte dello staff medico della Eolo-Kometa presso l’ospedale della Repubblica di Kemer, in seguito alla caduta del romagnolo nel finale della tappa di ieri del Giro di Turchia, al velocista di Cesena è stata diagnosticata una contusione toracica destra e al braccio destro, oltre ad alcune abrasioni all’anca.

Come riportato dal comunicato stampa della formazione di Ivan Basso e Alberto Contador, la situazione di Belletti resta in attesa di evoluzioni. Contestualmente, il corridore non ha preso il via della tappa odierna. Belletti era rimasto coinvolto nel terribile incidente che ha sconvolto la volata conclusiva della quarta tappa della corsa a tappe turca vinta da Mark Cavendish.

Dopo l’ottimo lavoro dei suoi compagni, il 35enne si stava giocando le sue possibilità allo sprint, quando una maxi caduta innescata da una sbandata di un corridore lo ha fatto cadere pesantemente sull’asfalto. Tra l’altro Belletti è reduce da un altro brutto incidente avvenuto alla Tirreno-Adriatico. Insomma, di sicuro il romagnolo di appettava un debutto in Eolo-Kometa un po’ diverso da questo.

Stefano Zanatta, ds della Eolo-Kometa, ha commentato così l’accaduto: “Dispiace per la caduta, è riuscito comunque a fare delle belle volate e anche ieri aveva la possibilità di fare un bel piazzamento. Dispiace tanto per la caduta, ma fa parte del gioco: le volate sono così, specialmente in corse come queste dove non ci sono grandi treni e grande squadre che tengano più allineato il gruppo. La cosa più importante è che il ragazzo non abbia avuto grandi conseguenze e, spero, tra una decina di giorni potrà rientrare”.

Foto: Juanjo Pereira / AURUM – ufficio stampa Eolo-Kometa