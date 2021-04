Ginnastica, Europei 2021: Vanessa Ferrari e la Liberazione gioiosa. Corpo libero da medaglia, la Regina insegue la corona

Uno dei tanti casi della vita infinita di Vanessa Ferrari farà da cornice alla Finale di Specialità al corpo libero degli Europei 2021 di ginnastica artistica: oggi si celebra la Festa della Liberazione e la Farfalla di Orzinuovi sarà protagonista sulla pedana di Basilea, eseguendo il suo meraviglioso esercizio accompagnata dalle note di “Bella Ciao”, canzone simbolo. Un caso fortuito, ma che sarebbe uno scenario perfetto per scrivere una nuova pagina memorabile della carriera eterna di questa eterna fuoriclasse, chiamata ancora una volta a pennellare un quadro degno del miglior artistica post-romantico in circolazione.

A 30 anni, con una miriade di infortuni alle spalle, dopo aver sconfitto il Covid-19 poche settimane fa (restando costretta a letto per una decina di giorni senza potersi allenare in palestra), la Campionessa del Mondo 2006 ha tutta l’intenzione di dare una caccia alla medaglia continentale. Dopo non essere riuscita a conquistare un pass olimpico attraverso l’all-around di questi Europei e dopo aver rinunciato alla finale sul giro completo proprio per preservarsi in vista di questa giornata attesissima, Vanessa Ferrari si presenta al quadrato in terra elvetica con la grinta, la caparbietà e la sicurezza che l’hanno sempre contraddistinta.

Non si è potuta allenare come ha voluto nell’ultimo mese e non è al top della forma, ma alle ore 14.00 sa di poter volare come solo lei sa fare. Ha nelle gambe delle diagonali di assoluto spessore tecnico, in qualifica ha ottenuto il quarto punteggio, è consapevole che può aumentare il D Score (5.7) e andare oltre il punteggio complessivo di 13.633. In fondo l’allieva del DT Enrico Casella non ha proprio nulla da perdere ed è pronta per l’ennesima battaglia. Sono passati 14 anni da quando vinceva la medaglia d’oro all-around agli Europei, sono trascorsi sette anni dall’ultimo sigillo continentale (oro al corpo libero a Sòfia 2014) ma il tempo sembra essere una variabile di poco interesse per la nostra portacolori.

Vanessa Ferrari ha vinto quattro medaglie al corpo libero in ambito continentale: oro nel 2007 e nel 2014, argento nel 2006 e nel 2009. Il pokerissimo è un obiettivo neanche così irrealizzabile. La concorrenza, però, è davvero spietata. La russa Angelina Melnikova, per ora sempre sul podio in questa settimana (oro alle parallele, argento all-around, bronzo al volteggio), si presenta con miglior punteggio (14.300) e sembra avere una marcia in più di tutte le altre concorrenti. La russa Viktoriia Listunova, splendida Campionessa d’Europa nel concorso generale alla sua prima uscita da senior, cercherà di risplendere anche in questa giornata conclusiva (14.033 in qualifica). La britannica Jessica Gadirova si è distinta per eleganza e precisione (13.866, ha già al collo l’argento al volteggio e il bronzo all-around).

L’assenza di Larisa Iordache (con cui Vanessa Ferrari condivise il gradino più alto del podio nel 2014) è indiscutibilmente un validissimo aiuto (la rumena è out a causa di un’infezione al rene destro), ma la svizzera Giulia Steingruber (ieri vincitrice al volteggio) è un altro osso durissimo (13.466 in eliminatoria). L’Italia si gioca anche la carta Martina Maggio (13.333), la tedesca Kim Bui (13.333) e la ripescata rumena Maria Ceplinschi (13.266) non sembrano poter essere dei fattori. Ricordiamo l’ordine di rotazione: Bui, Melnikova, Steingruber, Listunova, Ferrari, Maggio, Ceplinschi, Gadirova.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi