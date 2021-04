Sono stati assegnati i premi SmartScoring Shooting Star agli Europei 2021 di ginnastica artistica. Si tratta di un riconoscimento ideato nel 2018 e che viene assegnato a ginnasti con una storia eccezionale alle spalle, qualcuno che possa essere di ispirazione alle generazioni future. A Basilea sono stati premiati Larisa Iordache e Rhys McClenaghan

La rumena, tra le altre cose argento iridato all-around nel 2015 e oro al corpo libero agli Europei 2014, si era rotta il tendine d’Achille nel 2017 e ci ha messo tre anni per tornare ai vertici. Larisa Iordache ha strappato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo attraverso il turno eliminatorio di questi Europei e poi è andata in ospedale, dove gli è stata diagnosticata un’infezione al rene destro (oggi non era in pedana per la finale all-around, era in collegamento video dal nosocomio di Basilea per ritirare il premio).

L’irlandese ha appena 21 anni, ha vinto la medaglia d’oro al cavallo con maniglie agli Europei 2018 dopo essersi allenato nel giardino di casa e poi ai Mondiali 2019 ha conquistato il bronzo, qualificandosi ai Giochi.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi