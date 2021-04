F1 su TV8, programma GP Imola 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Ci siamo. Secondo round del Mondiale 2021 di F1 sul tracciato di Imola. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sarà teatro di sfide tra i piloti in cerca del miglior riscontro possibile.

Una premessa è d’obbligo: il calendario della tre-giorni sulle rive del Santerno ha visto diverse modifiche. La novità è stata introdotta per portare rispetto ai funerali del Principe Filippo d’Inghilterra, Duca di Edimburgo, che sono fissati per la giornata di sabato alle ore 16.00 italiane presso il castello di Windsor. Per questo motivo le qualifiche passeranno dalle ore 15.00 alle ore 14.00.

Detto questo, che cosa possiamo attenderci questo weekend? E’ probabile che quanto visto in Bahrain nella prima uscita si replichi e quindi la sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen si riproporrà. L’olandese vorrà riscattarsi dopo il secondo posto amaro a Sakhir e la pista potrebbe adattarsi alle caratteristiche della RB16B. Da capire come Hamilton saprà far fronte alla cosa, dopo la grandissima prova nel primo fine-settimana dell’anno.

E la Ferrari? L’obiettivo sarà quello di ambire alla top-5, essendo quindi la terza forza in pista. Non sarà affatto semplice perché la McLaren in particolare sembra avere un’ottima base come passo gara. Charles Leclerc e Carlos Sainz, c’è da scommettere, non lasceranno nulla di intentato.

PROGRAMMA GP IMOLA F1 2021 SU SKY SPORT

Giovedì 15 aprile

Ore 14.00: Conferenza stampa piloti

Ore 17.30: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 16 aprile

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 1 F1

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.30: Formula Made in Italy

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: prove libere 2 F1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: Conferenza stampa Team (differita)

Ore 17.30: Paddock Live Show

Sabato 17 aprile

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 3 F1

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 13.15: #SkyMotori

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.00: qualifiche F1

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live Show

Domenica 18 aprile

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara F1 (63 giri)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19: Race Anatomy F1

COME GUARDARE IN TV IL GP IMOLA F1 2021

La copertura televisiva del GP di Imola di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda in diretta le qualifiche e la gara, mentre andranno in differita (ore 13.00) le prove libere 3. Non vi sarà, invece, copertura per le due sessioni FP1 e FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Imola di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) in diretta le qualifiche e la gara, mentre andranno in differita (ore 13.00) le prove libere 3. Non vi sarà, invece, copertura per le due sessioni FP1 e FP2.

STREAMING – Il GP di Imola di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 17 aprile

Ore 13.00 Prove libere F1 – Differita

Ore 14.00 Qualifiche F1 – Diretta

Domenica 18 aprile

ore 15.00 Gara F1 (63 giri) – Diretta

Foto: LaPresse