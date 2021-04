Tra le novità del Mondiale di Formula Uno 2021, com’è ormai ben noto, vedremo tre Sprint Race che andranno a rivoluzionare il format del weekend dei Gran Premi di Monza, Silverstone e Interlagos. Si correrà, quindi, una gara di 100 chilometri nel corso del pomeriggio del sabato. L’ordine d’arrivo di questa prova determinerà la griglia di partenza della domenica, mentre lo schieramento della Sprint Race sarà deciso dalla sessione di qualifica tradizionale, che si disputerà venerdì pomeriggio.

A questo punto chi sarà ufficialmente il poleman del weekend? La risposta è arrivata direttamente da Stefano Domenicali, nuovo CEO della Formula Uno. “È molto semplice – le sue parole riportate da motorsport.com – per le statistiche la pole position andrà al pilota che si aggiudicherà la gara in programma sabato. C’è un solo vincitore di gara, ed è il pilota che si aggiudicherà il Gran Premio la domenica. Sottolineo che anche in futuro non vogliamo utilizzare questo format in ogni Gran Premio, ma sarà solo una sorta di Grande Slam in alcune tappe selezionate del calendario. Ma prima vediamo se funziona, se non ci proviamo non sapremo mai se è un vantaggio o meno. Quante volte abbiamo cambiato il formato delle qualifiche in passato? L’obiettivo è sempre stato quello di migliorare, ed è così che si è arrivato al format in uso oggi”.

Sulla questione dei costi aggiuntivi legati alla disputa della Sprint Race, il commento di Stefano Domenicali è chiaro: “Ci stiamo confrontando, la differenza tra qualificarsi con il giro veloce e la gara sprint non è poi così grande, la distanza in termini chilometrici rispetto al weekend tradizionale è più o meno la stessa. Se si chiede un risarcimento per tutto ciò che si vuole provare, allora difficilmente si potranno fare passi avanti, credo che non si debba mai perdere di vista il quadro generale. Attualmente stiamo discutendo l’impatto sui costi, ma ad essere onesti, le lamentele arrivano principalmente dalle grandi squadre. Spero che si possa trovare presto una soluzione, in merito agli altri aspetti tutto ormai è definito”.

Foto: Lapresse