Lewis Hamilton dà il via al suo fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna conscio della propria forza e rinfrancato dopo il successo all’esordio di Sakhir. Dopo un avvio di stagione nel quale la Red Bull appariva imprendibile, l’inglese non si è distratto, ha cambiato marcia nel corso della gara del Bahrain, vincendo con pieno merito la contesa e dimostrando ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, di essere lui il numero uno della categoria.

Per quanto visto nel primo capitolo stagionale, tuttavia, la Red Bull è sembrata una vettura più prestazionale, anche se la vittoria ha messo in secondo piano i piccoli difetti della W12. “Visto il risultato che ho ottenuto ho sensazioni positive – conferma sorridente l’inglese nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend romagnolo – Riflettendo sul primo appuntamento della stagione nel suo complesso penso sia stato difficile perchè la Red Bull ha iniziato davvero bene. Hanno a disposizione un gran pacchetto e Max Verstappen guida alla grande. Sarà una battaglia epocale tra di noi? Non lo so, siamo solo alla seconda gara del campionato. Magari, peccato solo che non ci sia il pubblico a gustarselo”.

Il sette volte iridato si presenta a Imola con la consapevolezza che quanto visto nel deserto vicino a Manama sarà da accantonare presto, dato che il tracciato del Santerno è completamente diverso con i suoi sali-scendi e le sue curve storiche: “Sinceramente arriviamo a Imola ma non sappiamo cosa aspettarci, come per quanto riguarda il prosieguo dell’annata, visto che avremo davanti a noi piste diverse e, soprattutto, temperature sempre imprevedibili. Noi approcciamo a questo weekend come abbiamo sempre fatto, anche se la Red Bull appare più in forma. Lavoreremo come abbiamo sempre fatto negli scorsi anni. Posso dire, però, che vivere una sfida simile è emozionante e faremo di tutto per vincerla”.

Foto: Lapresse