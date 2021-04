F1 in streaming, GP Imola 2021: come guardare la gara sul web. Orario e link utili

Alle ore 15.00 andrà in scena il GP di Imola 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Imola. Si preannuncia grande spettacolo.

Come si può vedere il GP di Imola 2021 in diretta streaming? Come si può guardare la gara di F1 sul web? Potrete collegarvi su Sky Go e su Now TV se siete abbonati alle due piattaforme. Di seguito tutti i link utili per seguire il GP di Imola a partire dalle ore 15.00.

F1 IN STREAMING, COME VEDERE IN DIRETTA IL GP DI DOH 2021

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU SKY GO

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU NOW TV

