F1, GP Imola 2021: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Nel weekend del 16-18 aprile andrà in scena il GP di Imola 2021, seconda tappa del Mondiale F1. Sul tracciato intitolato a Enzo e Dino Ferrari si tornerà a correre dopo tre settimane di digiuno in seconda alla gara d’apertura disputata in Bahrain. Primo appuntamento della stagione in Italia, per il secondo anno consecutivo i piloti saranno protagonisti in Emilia Romagna, ma purtroppo anche questa volta non ci potrà essere pubblico sugli spalti a causa dell’emergenza sanitaria.

Si incomincia venerdì 16 aprile con le prime due sessioni di prove libere, della durata di 60 minuti ciascuna. Sabato 27 marzo spazio all’ultima ora di FP3 e poi lo show delle qualifiche per definire la griglia di partenza della gara prevista alle ore 15.00 di domenica 28 marzo.

Il pronostico pende come sempre dalla parte della Mercedes, ma attenzione perché Lewis Hamilton e Valtteri Bottas potrebbero riscontrare delle difficoltà. Da tenere in seria osservazione la Red Bull di Max Verstappen, mentre la Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz spera di fare bella figura in casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming del GP di Imola 2021, seconda tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GP IMOLA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 16 APRILE:

11.00-12.00 Prove libere 1

14.30-15.30 Prove libere 2

SABATO 17 APRILE:

11.00-12.00 Prove libere 3

14.00 Qualifiche

DOMENICA 18 APRILE:

15.00 Gara

CALENDARIO GP IMOLA F1 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

VENERDÌ 16 APRILE:

Prove libere 1-2 in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 1-2 in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Prove libere 1-2 in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport F1 alle ore 18.30, 20.15, 22.00, 00.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette/differite su TV8.

SABATO 17 APRILE:

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Qualifiche in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Prove libere 3 in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite) dalle ore 13.00.

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Qualifiche in diretta streaming su tv8.it.

Prove libere 3 e Qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.15, 22.00, 00.00 e nel rullo notturno.

DOMENICA 18 APRILE:

Gara in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Gara in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Gara in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Gara in diretta streaming su tv8.it.

Gara in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara in replica su Sky Sport F1 alle ore 19.00, 20.00, 22.00 e nel rullo notturno.

