Gli Europei 2021 di calcio si disputeranno anche in Italia. Sarà lo Stadio Olimpico di Roma a ospitare le partite della nostra Nazionale nella fase a gironi e alcuni incontri della fase a eliminazione diretta. Il Governo ha dato il via libera alla presenza del pubblico sugli spalti, ma Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, si auspica un po’ più di tempo dalla Uefa.

Locatelli ha dichiarato a Radio 1: “Auspico il massimo del dialogo sia con la sottosegretaria Vezzali sia con la Federcalcio per avere un po’ più di tempo e dall’altro per adottare protocolli in linea. Io credo che se riuscissimo ad arrivare ai primi giorni di maggio, sarebbe un pochino più fattibile una previsione più in linea con gli andamenti epidemiologici. Fare previsione a due mesi di distanza è discretamente impegnativo”.

Al momento la scadenza per costruire un progetto che prevede la presenza di pubblico è fissata per il 19 aprile, il CT spera di avere un paio di settimane in più di tempo. Quanto all’idea di vaccinare tutti i giocatori, Locatelli sottolinea la necessità di non sconvolgere “linee di indirizzo della campagna vaccinale che deve indirizzata alle persone più fragili”. Ma se la Uefa non accettasse questa richiesta di avere più tempo?: “La risposta spetta alla politica, noi possiamo dare suggerimenti da un punto di vista tecnico, ma la scelta finale spetta al Governo con la parola determinante del ministro Speranza”.

