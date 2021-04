Equitazione, Campionati Italiani salto ostacoli 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo

I Campionati Italiani Senior del salto ostacoli di equitazione si svolgeranno negli impianti del Circolo Ippico “Le Siepi” di Cervia da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio e metteranno in palio i primi pass per gli azzurri per lo CSIO di Roma Piazza di Siena.

Si qualificheranno i primi tre binomi classificati nel Campionato Italiano Assoluto: il vincitore avrà diritto di accedere (previa qualifica se prevista) al Gran Premio dello CSIO, mentre il secondo e terzo classificato saranno inseriti o nella lista dei cavalieri con possibilità di accesso al Gran Premio o in quella dei cavalieri che parteciperanno allo CSIO.

Si svolgeranno anche le gare della categoria delle Sei Barriere, anche in questo caso qualificanti per la medesima prova in programma a Piazza di Siena. Contemporaneamente a queste gare si terrà anche il Campionato Italiano Interforze outdoor individuale ed a squadre. Lo CSIO di Roma Piazza di Siena si terrà dal 27 al 30 maggio 2021.

Al momento sono stati rilasciati gli orari soltanto per la prima gara in programma, mentre gli orari delle altre verranno comunicati nei prossimi giorni. Non appena ciò accadrà aggiorneremo questo calendario. Al momento non è prevista copertura televisiva dell’evento.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI SALTO OSTACOLI

Giovedì 29 aprile

17.00 6 BARRIERE QUALIFICANTE CSIO PIAZZA DI SIENA (n. 38 – Cat. speciale delle sei barriere – Tab. A)

Venerdì 30 aprile

orario da definire 1^PROVA CAMPIONATO SENIORES ASSOLUTO H150 (n. 4 – Cat. a tempo – Tab. C)

Sabato 1 maggio

orario da definire 2^PROVA CAMPIONATO SENIORES ASSOLUTO H160 (n. 12 – Cat. speciale a due percorsi a barrage – Tab. A) – CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO ITALIANO SENIORES ASSOLUTO

Domenica 2 maggio

orario da definire CAMPIONATO ITALIANO INTERFORZE A SQUADRE H135 H140 (N. 36.2 A SQUADRE A

DUE PERCORSI A BARRAGE TAB.A)

Foto: Live Media / Giancarlo Dalla Riva