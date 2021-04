Dinamo Sassari-Bamberg oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket 2021

Oggi, giovedì 8 parile, andrà in scena il match tra il Banco di Sardegna Sassari e il Brose Bamberg, match valido per il sesto turno della Top 16 della Champions League 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Si chiude stasera l’avventura europea della squadra di Gianmarco Pozzecco, ormai fuori dai giochi per un posto nella Final Eight di Champions League. I sardi non sono riusciti a restare aggrappati al gruppo dei migliori e si sono presentati agli ultimi due appuntamenti già eliminati. Partita che non ha più nulla da dire o da dare anche ai tedeschi, anche loro ormai eliminati dalla Final Eight.

Il match tra Sassari e Bamberg inizierà alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player.

SASSARI-BAMBERG OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Giovedì 8 aprile

Ore 18.30: Banco di Sardegna Sassari – Brose Bamberg

Diretta streaming – Eurosport Player

Credits: Ciamillo