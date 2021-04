Oggi sono andate in scena due partite valide per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2021 di calcio. Il Paris Saint-Germain ha sconfitto il Bayern Monaco per 3-2 nella rivincita della Finale della passata stagione. La compagine francese è andata in vantaggio per 2-0 grazie ai sigilli di Mbappè al 3′ e di Marquinhos al 28′, entrambi bravi a concretizzare gli assist di Neymar. I tedeschi, però, non si sono scomposti in casa e hanno costruito gioco, accorciando le distanze al 37′ con Choupo-Moting, puntuale sull’invito di Pavard.

I bavaresi hanno poi agguantato il pareggio al 60′ con Muller, ma otto minuti più tardi la doppietta di Mbappè (su assist di Di Maria) ha regalato il successo ai transalpini, costringendo i Campioni d’Europa a tentare una durissima rimonta a Parigi. Il Chelsea ha invece espugnato il campo del Porto con un secco 2-0: Mount al 32′ su assist di Jorginho e Chilwell all’85mo minuto permettono alla compagine inglese di mettere un piede in semifinale. I lusitani, giustizieri della Juventus agli ottavi di finale, sono crollati in casa e ora dovranno cercare una difficile rimonta in trasferta.

Foto: Lapresse