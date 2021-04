Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021: il calendario e le date. Programma, orari, tv, streaming

La sfida è tratta. Tra sei mesi, Magnus Carlsen tornerà a difendere il suo scettro di Campione del Mondo di scacchi. Da pochi minuti se ne conosce anche l’avversario: sarà Ian Nepomniachtchi. Il russo ha appena vinto, con un turno di anticipo, il Torneo dei Candidati più strano della storia.

Questo perché, a causa della pandemia di Covid-19, è stato letteralmente spezzato in due tronconi di pari lunghezza: sette partite nel 2020, altrettante nel 2021. E il più costante, a Ekaterinburg, è sempre rimasto lui, “Nepo”. E per Carlsen non è una delle migliori notizie di questo mondo: il norvegese, infatti, a cadenza classica ha un record negativo con il russo, avendo vinto soltanto una volta a fronte di quattro sconfitte e sei patte. Ci aspetta, dunque, questo interessantissimo match mondiale che torna a giocarsi sulla distanza delle 14 partite tra il dominatore degli ultimi due decenni di scacchi e una delle sue più grandi nemesi.

Il match per il titolo mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen, detentore dal 2013, e Ian Nepomniachtchi, per la prima volta sfidante, si terrà dal 24 novembre al 16 dicembre a Dubai. Sarà possibile seguirlo sulle principali piattaforme che hanno acquisito i diritti ufficiali per la trasmissione in streaming, quali chess.com e chess24.com. Sarà naturalmente disponibile anche lo streaming ufficiale sul canale YouTube della FIDE con commenti in più lingue. Il programma completo verrà rilasciato nelle prossime settimane.

MAGNUS CARLSEN-IAN NEPOMNIACHTCHI, CAMPIONATO DEL MONDO 2021: PROGRAMMA

DAL 24 NOVEMBRE AL 16 DICEMBRE

Magnus Carlsen (Norvegia)-Ian Nepomniachtchi (Russia) – Sfida al meglio delle 14 partite con spareggi a cadenza veloce in caso di parità sul 7-7 al termine delle partite a tempo classico

CARLSEN-NEPOMNIACHTCHI, CAMPIONATO DEL MONDO 2021: STREAMING E TRASMISSIONE MOSSE

DIRETTA STREAMING – chess.com, chess24.com e canale YouTube della FIDE

Foto: StockphotoVideo / Shutterstock.com