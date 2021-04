Canottaggio, rinviata la decisione sulla disputa dei Mondiali Under 23. Ad ottobre gli Europei Junior

E’ stata ulteriormente rinviata, ma il dubbio dovrebbe essere sciolto a breve, la decisione sulla disputa dei Mondiali Under 23 di canottaggio, con la manifestazione che al momento è ancora in programma a Racice, in Repubblica Ceca, dal 7 all’11 luglio.

Sulla rassegna ceca pendono ancora le approvazioni dell’Agenzia Nazionale dello Sport (Organizzazione Governativa) e del Ministero della Salute: la richiesta fatta dagli organizzatori è ancora ferma al Ministero della Salute, ma la risposta è attesa a breve, addirittura si parla di venerdì 23 aprile quale data della decisione definitiva.

Sono stati invece spostati ad ottobre gli Europei Junior, inizialmente previsti il 22 e 23 maggio a Monaco di Baviera, in Germania, poi cancellati meno di un mese fa, ed ora calendarizzati per il 9 e 10 ottobre. Per la rassegna teutonica il prossimo incontro per la conferma dell’evento si terrà lunedì 16 agosto 2021.

Foto: LM / Danilo Vigo