Calendario Serie A oggi: orari 17 aprile, tv, programma, streaming DAZN e Sky

La Serie A di calcio 2021 riapre i battenti con la giornata numero 31, che vedrà disputarsi ben quattro anticipi questo sabato, iniziando dalle ore 15, quando Sampdoria e Verona si daranno battaglia su Sky Sport Serie A, contemporaneamente a Crotone-Udinese, questa volta su Sky Sport 253.

Alle 18 toccherà dunque a Sassuolo e Fiorentina, opposte al Mapei Stadium, con diretta ancora su Sky Sport Serie A, ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Online invece l’incontro delle 20.45 tra Cagliari e Parma, su DAZN, ed in tv su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport.

PROGRAMMA SERIE A

Sabato 17 aprile 2021

Ore 15 Crotone-Udinese Sky Sport 253, Sky Go, Now

Ore 15 Sampdoria-Verona Sky Sport Serie A, Sky Go, Now

Ore 18 Sassuolo-Fiorentina Sky Sport Serie A, Sky Go, Now

Ore 20.45 Cagliari-Parma DAZN, DAZN1

Foto: LaPresse