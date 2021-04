Una situazione complicata. Come è noto, gli Europei 2021 di calcio avranno un format itinerante e si terranno anche in Italia quest’estate. E’ prevista, infatti, allo Stadio Olimpico di Roma la partita inaugurale della rassegna continentale tra l’Italia di Roberto Mancini e la Turchia.

Il Governo italiano ha dato il via libera alla presenza del pubblico sugli spalti, ma Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, si auspica un po’ più di tempo dalla Uefa. “Verrà fatto ogni sforzo sia per tenere la partita inaugurale all’Olimpico sia per permettere lo svolgimenti degli altri tre incontri come è stato ribadito dal ministro Speranza“, le parole a Radio Anch’io Sport di Locatelli.

Al momento la scadenza per costruire un progetto che preveda la presenza di pubblico è fissata per il 19 aprile, il CTS spera di avere un paio di settimane in più di tempo. Quanto all’idea di vaccinare tutti i giocatori, Locatelli ha sottolineato la necessità di non sconvolgere “le linee di indirizzo della campagna vaccinale che deve essere indirizzata alle persone più fragili”.

Da questo punto di vista il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha inviato nel fine settimana una lettera al premier, Mario Draghi, in cui ha chiesto “di adoperarsi affinché l’Uefa possa confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale degli Europei e delle successive gare previste nel nostro Paese” (fonte: Ansa).

Foto: Lapresse