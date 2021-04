Basket: Zenit San Pietroburgo ai playoff di Eurolega, sfiderà il Barcellona. Virtus Bologna nella stagione 2021-2022 se vince mercoledì

Sono due le importanti conseguenze della nettissima vittoria, per 112-83, ottenuta dallo Zenit San Pietroburgo nel recupero di Eurolega contro il Panathinaikos, grazie peraltro a un mostruoso Kevin Pangos da 33 punti. Si è trattato della penultima partita in programma (l’ultima è sempre relativa ai greci, con il CSKA Mosca, ma ininfluente su tutta la linea).

La prima riguarda il tabellone dei quarti di finale di Eurolega: si completa in questo modo il loro quadro, con lo Zenit che va a sfidare il Barcellona nella parte alta del tabellone. L’avversaria che arriverà da questa sfida sarà una tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. L’altra metà dei quarti, quella bassa, è composta dagli accoppiamenti tra CSKA Mosca e Fenerbahce e tra Anadolu Efes e Real Madrid.

La seconda tocca da vicino AS Monaco, Virtus Bologna e UNICS Kazan. Il club francese, infatti, essendosi già qualificato per la finale di EuroCup ha la certezza di poter disputare l’Eurolega, per la prima e storica volta, nella stagione ventura, anche se resta da sciogliere il nodo del palasport (quello che usa attualmente è troppo piccolo per la massima competizione continentale). Da gara-3 tra bianconeri e russi, invece, non solo uscirà l’altra finalista, ma anche la seconda formazione che usufruirà del diritto di disputare la prossima annata al piano superiore.

Ed è per questo che la sfida di mercoledì sera alla Segafredo Arena assume un significato ancora più importante per il club allenato da Sasha Djordjevic, che da 14 anni non si qualifica per l’Eurolega, vinta per l’ultima volta nel 2001 (anno a sua volta molto particolare per tutta la pallacanestro europea).

Credit: Ciamillo