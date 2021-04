Basket, Serie A 2021: il turno infrasettimanale. Big match Sassari-Milano, Brindisi di scena a Pesaro

Settimana piena per la Serie A 2020-2021 di basket che domani sarà nuovamente in campo per il turno infrasettimanale, coincidente con la ventisettesima giornata del campionato. Fa eccezione il match tra Virtus Bologna e Treviso, che slitterà a mercoledì 21 aprile a causa dell’impegno degli emiliani in EuroCup. Andiamo a presentare i match in programma.

Ad aprire il turno sarà la nuova capolista della Serie A, la Happy Casa Brindisi, che sarà impegnata alla “Vitrifrigo Arena” di Pesaro (palla a due alle ore 18.00). I salentini, dopo la grande impresa di domenica sera contro l’Olimpia Milano con il conseguente sorpasso in classifica, vogliono mantenersi in vetta e punteranno a far risultato in casa di una Carpegna Prosciutto che sabato è tornata alla vittoria sul campo della Fortitudo Bologna. Alle ore 18.30 si gioca anche a Varese, dove l’Openjobmetis ospita l’Umana Reyer Venezia: gli orogranata sono già qualificati ai playoff e proveranno a migliorare il loro piazzamento, mentre i lombardi sono in un buon momento di forma (4 vittorie nelle ultime 5 partite).

Alle ore 19.00 riflettori puntati su Cremona, dove la Vanoli riceve la visita della Fortitudo Bologna: le due squadre sono appaiate in classifica a quota 18 punti, in una sorta di limbo tra la zona playoff e la lotta per non retrocedere. Alle ore 19.30 si resta in Lombardia per il derby regionale tra Brescia e Cantù: la Leonessa fa parte del gruppone a quota 18 punti, mentre i canturini sono ultimi e hanno un disperato bisogno di punti per la salvezza.

Alle ore 20.00 importante scontro playoff tra Trento e Trieste: l’Aquila proviene da due vittorie consecutive che le hanno permesso di agganciare finalmente l’ottavo posto, mentre i giuliani (attualmente settimi) devono risollevarsi dopo tre ko di fila. Infine, alle ore 20.45 occhi puntati sul “PalaSerradimigni” per il big match di giornata tra Dinamo Sassari e Olimpia Milano. I meneghini, distratti dal sopraggiungere dei playoff di Eurolega, sono reduci da tre sconfitte di fila che li hanno privati della vetta della classifica, mentre i sardi, già qualificati per il post-season, hanno voglia di scalare posizioni.

CALENDARIO 27ª GIORNATA

Mercoledì 14 aprile

Ore 18.00: Carpegna Prosciutto Pesaro – Happy Casa Brindisi

Ore 18.30: Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia

Ore 19.00: Vanoli Cremona – Fortitudo Lavoropiù Bologna

Ore 19.30: Germani Brescia – Acqua S. Bernardo Cantù

Ore 20.00: Dolomiti Energia Trentino – Allianz Trieste

Ore 20.45: Banco di Sardegna Sassari – AX Armani Exchange Milano

* Mercoledì 21 aprile, ore 20.00: Virtus Segafredo Bologna – De’ Longhi Treviso

Credit: Ciamillo