Basket, Serie A 2020-2021: Sassari sfida la Virtus Bologna nel big match della 25ma giornata, Treviso va a Pesaro per fare un ulteriore passo verso i playoff

La venticinquesima giornata di Serie A basket 2020-2021 inizierà domani alle 16.30 con il match tra Trento e la Reyer Venezia. I lagunari, che hanno steso la capolista Milano nell’ultimo turno, sono i grandi favoriti. Tuttavia, i dolomitici non vanno sottovalutati poiché, durante la stagione, hanno dimostrato di essere una squadra che, quando è in serata, può dare fastidio a chiunque. Alle 17.00, invece, Cantù ospiterà Brindisi. I pugliesi, al momento secondi in classifica, hanno visto concludersi in settimana, contro l’Hapoel Holon, una striscia di sei successi consecutivi. Chiaramente vorranno rifarsi e hanno tutte le carte in regola per sconfiggere una squadra di buon livello, ma discontinua, quale l’Acqua San Bernardo.

Treviso e Pesaro, domani alle 17.30, scenderanno in campo per uno dei match più importanti in ottica lotta per i playoff. Il sodalizio della Marca, dopo aver messo KO Trieste nello scorso turno, ora occupa solitario il sesto posto. Considerando che i marchigiani sono ottavi a sei punti dalla De Longhi, un altro successo di quest’ultimi permetterebbe loro di mettere una seria ipoteca sulla post season. L’ex Scavolini, dal canto suo, ha assolutamente bisogno di vincere poiché le inseguitrici sono sempre più vicine.

Alle 18.00 è in programma la palla a due tra Vanoli Cremona e UNAHOTELS Reggio Emilia. Ambedue, al momento, si trovano al penultimo posto in classifica. Si tratta, dunque, di una sfida che permetterà alla vincitrice di respirare un minimo, mentre per la sconfitta la situazione si farà ancor più critica. Un’ora più tardi, invece, sarà la volta di un altro incontro fondamentale in ottica playoff, ovvero quello tra Fortitudo Bologna e Brescia. I lombardi, attualmente, sono noni con gli stessi punti di Pesaro ottava, mentre la Effe è decima a due lunghezze da Brescia. Il cammino verso la post season della sconfitta di questa partita, in sostanza, si complicherà e non poco.

Alle 20.45, infine, sarà la volta dell’ultima sfida di sabato, ovvero il big match tra Sassari e la Virtus Bologna. Gli isolani devono assolutamente rifarsi dopo la sconfitta patita in Basketball Champions League per mano del Bamberg, a causa della quale hanno dovuto salutare la competizione continentale targata FIBA. La Virtus, però, è molto più in forma e arriva all’incontro più riposata, dato che in settimana non ha giocato poiché aveva già strappato il pass per le semifinali di Eurolega. Il posticipo, che chiuderà la giornata lunedì 5 alle 18.15, vedrà Milano ospitare Varese in un grande classico della pallacanestro italiana. Sono lontani, però, i tempi in cui Varese era una delle regine del basket europeo e l’Olimpia parte decisamente favorita per la conquista del derby lombardo.

