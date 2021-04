L’eliminazione subita dalla Virtus Bologna per mano dell’Unics Kazan nelle semifinali di Eurocup ha lasciato tutti a bocca aperta. Le V-Nere erano arrivate al penultimo atto della seconda competizione continentale da imbattute e dopo il successo in gara 1 contro i russi, la serie sembrava essersi messa su binari favorevoli. Tuttavia, tra lo stupore generale, i bolognesi hanno perso due sfide consecutive e questo è anche costato loro la partecipazione alla prossima Eurolega.

Sul banco degli imputati, per questa incredibile debacle, c’è sicuramente coach Sasha Djordjevic. L’allenatore serbo, che era già stato esonerato una prima volta a dicembre, salvo essere richiamato dopo le lamentele di alcuni giocatori, rischia seriamente di venire allontanato nel caso non riuscisse a salvare la stagione vincendo, quantomeno, il campionato. La Virtus, infatti, avendo perso anche la Coppa Italia, ha già mancato due dei suoi tre grandi obiettivi del 2021.



Sasha Djordjevic ha provato a giustifare la sconfitta dei suoi ragazzi ai microfoni di bolognabasket, queste le sue parole: “Faccio le mie congratulazioni alla squadra vincitrice. A mio pare il non aver disputato le ultime due di VTB League ha permesso loro di giocare con più energia. Sfortunatamente, poi, ci mancava Amedeo Tessitori, il quale ci avrebbe dato una grossa mano sotto le plance, ove abbiamo sofferto molto. Hanno avuto quattro giocatori in grande serata e Canaan ha messo un tiro fortunoso che ha deciso il match. Abbiamo combattuto, ma in difesa siamo stati insufficienti. Se subisci 107 punti, vuol dire che non hai fatto un buon lavoro. Dobbiamo tenere la testa alta e essere orgogliosi di quanto fatto in questa Eurocup, anche se abbiamo fallito l’obiettivo di andare in finale e di strappare il pass per l’Eurolega. Questo è lo sport, dobbiamo tenere duro e guardare avanti“.

Credit: Ciamillo