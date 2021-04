Basket: respinto il ricorso della Fortitudo Bologna per il caso Robinson, resta la vittoria di Pesaro

La Carpegna Prosciutto Pesaro si tiene i due punti della vittoria in trasferta con la Fortitudo Lavoropiù Bologna. Il Giudice Sportivo Nazionale, infatti, ha disposto oggi l’omologazione del risultato della partita giocata sabato all’Unipol Arena, e mantenuta in dubbio a causa della questione sulla posizione di Justin Robinson.

Si legge all’interno della disposizione pubblicata sul sito della FIP: “Considerato però che non è prevista nei protocolli COVID della Federazione Italiana Pallacanestro alcuna sanzione specifica per la violazione degli stessi e che tanto meno nulla è riportato in materia di omologazione delle gare; ritenuto peraltro che non sia corretto ed equo assimilare la violazione di un protocollo sanitario al non rispetto delle regole inerenti al tesseramento e/o alla tipologia dello stesso, anche in forza del divieto di “analogia in malam partem”; tenuto conto che, tutto quanto ciò premesso, questo Giudice non ritiene né necessario né possibile procedere ad alcuna valutazione di merito dei fatti addotti dal ricorrente e comunque documentati dalla controparte […]Respinge l’istanza ex art. 94 R.G. perché nei Protocolli COVID federali non è prevista alcuna previsione specifica in materia di omologazione delle gare in caso di violazione degli stessi“.

Sono stati inoltre trasmessi gli atti alla Procura Federale nel merito delle violazioni dei protocolli, il che lascia intuire che la vicenda potrebbe non essere terminata qui e soprattutto non in questi termini.

Pesaro rimane dunque a quota 20 assieme a Trento, mentre per quanto riguarda la Fortitudo i punti restano 18, nel quintetto che va dalla decima alla quattordicesima posizione per quella che è una classifica che più corta non si può.

Credit: Ciamillo