LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale di Moto3 2021. Dopo il venerdì dedicato alle prime due sessione di prove libere, il circuito di Losail sarà scenario di FP3 (dalle ore 11.25 italiane) e, soprattutto, qualifiche (dalle ore 15.30), per quel che riguarda la classe più leggera.

La giornata di ieri ha visto emergere il nipponico Kaito Toba con il miglior tempo assoluto in 2:04.839 davanti allo spagnolo Jaume Masià (uno dei papabili per il titolo) quindi all’argentino Gabriel Rodrigo e allo spagnolo Sergio Garcia. Sesta posizione per il primo italiano, Niccolò Antonelli, sesto a 102 millesimi (distacchi davvero ridottissimi) con Andrea Migno nono e Dennis Foggia dodicesimo. Questi sono i nostri portacolori nella top14, mentre devono ancora puntare ad evitare la Q1 Romano Fenati, Riccardo Rossi e Stefano Nepa.

Il sabato del Gran Premio del Qatar di Moto3 2021 prenderà il via alle ore 11.25 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via con la Q1 alle ore 15.30, mentre la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 15.55. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale.

Credit: MotoGP.com Press