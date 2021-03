Golf, WGC-Dell Technologies Match Play 2021: eliminato Dustin Johnson! Garcia, Rahm, Streelman e Horschel avanti grazie ai playoff

Entra sempre piu’ nel vivo il WGC-Dell Technologies Match Play (montepremi 10,5 milioni di dollari). L’evento chiude la fase a gironi e si allinea agli ottavi di finale non senza sorprese ed inattesi colpi di scena.

Sul percorso par 71 dell’Austin Country Club di Austin (Texas, Stati Uniti) esce di scena Dustin Johnson. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking non riesce a recuperare una buca di svantaggio e subisce la sconfitta per mano di Kevin Na in uno dei tanti derby americani. Il girone 1 se lo aggiudica però sorprendentemente lo scozzese Robert McIntyre, che pareggia contro lo statunitense Adam Long e domani se la vedrà agli ottavi con il francese Victor Perez. McIntyre passa nonostante ben 2 pareggi su 3.

Patos e colpo di scena conclusivo per decretare il vincitore del girone 8. Sergio Garcia e Lee Westwood si ritrovano alle buche di playoff dopo aver terminato il round robin a pari punti e l’iberico trova una clamorosa hole-in-one alla 4 per passare di slancio alla fase ad eliminazione diretta dove affronterà il canadese Mackenzie Hughes. Ricorre alle buche di spareggio anche Jon Rahm. L’iberico getta alle ortiche alla buca 18 la sfida del gruppo 3 contro Ryan Palmer, e si ritrova proprio ad affrontare l’americano nelle hole di playoff risolte al secondo tentativo. Rahm sarà dunque la testa di serie più illustre rimasta in corsa nel tabellone tennistico dopo le clamorose eliminazioni di Johnson e Thomas.

Sorridono ai playoff anche gli americani Billy Horschel e Kevin Streelman, che domani continueranno a dare spettacolo nell’avvincente match play. Bene Ian Poulter, il solo con Matt Kuchar ad aver collezionato solo vittorie nei primi 3 giorni della kermesse texana. L’inglese dunque si aggiudica meritatamente il raggruppamento numero 11 e se la vedrà agli ottavi con lo statunitense Scottie Scheffler, uscito vincitore dall’ostico gruppo 6 spuntandola alla seconda buca di playoff nel derby con Xander Schauffele.

Da registrare il record di spareggi nella storia del WGC-Dell Technologies Match Play con gli 8 di questa edizione che superano di gran lunga il precedente primato del 2015 quando 5 gironi furono decisi alle buche di playoff.

Domani altra giornata campale con ottavi e quarti di finale che si preannunciano interessanti nonostante la caduta di tante attesissime teste di serie.

RISULTATI TERZA GIORNATA ROUND ROBIN

GRUPPO 1 – Kevin Na (USA) – Dustin Johnson (USA) 1 UP, Adam Long (USA) – Robert McIntyre (SCO) Pari

Vince il girone Robert McIntyre

GRUPPO 16 – Marc Leishman (AUS) – Russell Henley (USA) Pari, Victor Perez (FRA) – Sungjae Im (KOR) 2&1

Vince il girone Victor Perez

GRUPPO 8 – Lee Westwood (ENG) – Tyrrell Hatton (ENG) 4&3, Matt Wallace (ENG) – Sergio Garcia (ESP) 3&2

Vince il girone Sergio Garcia battendo al playoff Lee Westwood

GRUPPO 9 – Mackenzie Huges (CAN) – Talor Gooch (USA) Pari, Paul Casey (ENG) – Webb Simpson (USA) Pari

Vince il girone Mackenzie Huges

GRUPPO 5 – Tommy Fleetwood (ENG) – Bryson DeChambeau (USA) 1 UP, Antoine Rozner (FRA) – Si Woo Kim (KOR) 3&1

Vince il girone Tommy Fleetwood

GRUPPO 12 – Tony Finau (USA) – Jason Kokrak (USA) 2 UP – Will Zalatoris (USA) – Dylan Frittelli (RSA) 2 UP

Vince il girone Dylan Frittelli

GRUPPO 4 – Max Homa (USA) – J.T. Poston (USA) 3&2 – Billy Horschel (USA) – Collin Morikawa (USA) 3&2

Vince il girone Billy Horschel battendo ai playoff Max Homa

GRUPPO 13 – Viktor Hovland (NOR) – Abraham Ancer (MEX) 1 UP – Kevin Streelman (USA) – Berndt Wiesberger (AUT) 1 UP

Vince il girone Kevin Streelman battendo ai playoff Abraham Ancer

GRUPPO 2 – Justin Thomas (USA) – Lucas Oosthuizen (RSA) 3&2, Matt Kuchar (USA) – Kevin Kisner (USA)2&1

Vince il girone Matt Kuchar

GRUPPO 15 – Matthew Fitzpatrick (ENG) – Matthew Wolff (USA) 4&2, Jordan Spieth (USA) – Corey Conners (CAN) 3&2

Vince il girone Jordan Spieth

GRUPPO 7 – Joaquin Niemann (CHI) – Patrick Reed (USA) 5&4, Bubba Watson (USA) – Christiaan Bezuidenhout (RSA) 5&3

Vince il girone Bubba Watson battendo ai playoff Joaquin Niemann

GRUPPO 10 – Hideki Matsuyama (JPN) – Patrick Cantlay (USA) 4&2, Brian Harman (USA) – Carlos Ortiz (MEX) 3&2

Vince il girone Brian Harman battendo ai playoff Patrick Cantlay

GRUPPO 6 – Scottie Scheffler (USA) – Xander Schauffele (USA) Pari, Jason Day (AUS) – Andy Sullivan (ENG) 2&1

Vince il girone Scottie Scheffler battendo ai playoff Xander Schauffele

GRUPPO 11 – Ian Poulter (ENG) – Lanto Griffin (USA) 2&1, Cameron Smith (AUS) – Rory McIlroy (NIR) Pari

Vince il girone Ian Poulter

GRUPPO 3 – Shane Lowry (IRL) – Sebastian Munoz (COL) 3&2, Jon Rahm (ESP) – Ryan Palmer (USA) Pari

Vince il girone Jon Rahm battendo ai playoff Ryan Palmer

GRUPPO 14 – Daniel Berger (USA) – Harris English (USA) 4&2, Erik van Rooyen (RSA) – Brendon Todd (USA) 2&1

Vince il girone Erik van Rooyen battendo ai playoff Daniel Berger

TABELLONE OTTAVI DI FINALE

Robert McIntyre (SCO) – Victor Perez (FRA)

Sergio Garcia (ESP) – Mackenzie Hughes (CAN)

Tommy Fleetwood (ENG) – Dylan Frittelli (RSA)

Billy Horschel (USA) – Kevin Streelman (USA)

Bubba Watson (USA) – Brian Harman (USA)

Matt Kuchar (USA) – Jordan Spieth (USA)

Ian Poulter (ENG) – Scottie Scheffler (USA)

Jon Rahm (ESP) – Erik van Rooyen (RSA)

Foto: LaPresse