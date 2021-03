Giorno di conferenza stampa quest’oggi a Sakhir, sede del primo round del Mondiale 2021 di F1. Il GP del Bahrain darà il via a questo campionato e l’obiettivo della Ferrari non può che essere quello di cancellare il 2020 e imparare dai tanti/troppi errori commessi nella stagione passata. Con uno spirito quasi di redenzione, la scuderia di Maranello vivrà quest’annata, augurandosi che il progetto SF21 sia decisamente più competitivo di quello SF1000.

E’ quanto si augura Charles Leclerc, costretto sempre a rischiare l’anno passato per guadagnare delle posizioni e commettendo degli errori. Un campionato però utile al monegasco per crescere e capire cosa migliorare nella propria guida, soprattutto nella gestione degli pneumatici, aspetto decisamente importante in una F1 così strutturata.

“Siamo pronti, nonostante solo tre giorni di test. Abbiamo fatto tutto ciò che era in programma. Buona preparazione e ora sta alla pista“, le prime parole di Charles in conferenza stampa. Entrando più nel dettaglio, il ferrarista fa un piccolo confronto tra la macchina di quest’anno e quella del 2020: “Più semplice da guidare, meglio in entrata e in uscita della curva. Vedremo nelle qualifiche, anche per la power unit. Quando spingeremo, capiremo a che punto siamo“.

Sul rapporto con il nuovo compagno di team Carlos Sainz, al posto di Sebastian Vettel, il monegasco non vuol emettere giudizi sommari: “Andiamo d’accordo io e Sainz, siamo più o meno coetanei. Ma andava bene anche con Vettel, non voglio fare paragoni“. Nella stagione passata, il pilota del Principato fu protagonista di alcuni errori per eccessiva foga e in conferenza il ferrarista ha voluto precisare il proprio punto di vista in merito al suo approccio in questo campionato: “Cercherò di scegliermi con più attenzione le battaglie da combattere. In certe occasioni l’aggressività ha aiutato e se servirà ancora, attaccherò“.

