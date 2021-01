Madrid-Vienna-Torino: sembra l’itinerario di un viaggio, potrebbe essere la tripartizione delle sedi delle finali di Coppa Davis per il 2021. Dopo il successo non esattamente come nelle speranze dell’edizione 2019, soprattutto in termini di pubblico, e lo spostamento della fase conclusiva del 2020 a quest’anno, si cerca ancora di cambiare qualcosa.

Già era noto il cambiamento di format che porta a 11 giorni la durata totale, evitando quelle scene di incontri finiti, o peggio ancora iniziati, ben oltre la mezzanotte. Quello che sta prendendo piede, inoltre, è il progetto di effettuare la citata divisione in tre città dell’organizzazione delle Finals, per sgravare Madrid da un certo numero di compiti organizzativi.

Sebbene ancora in maniera ufficiale non ci sia stata alcuna manifestazione d’interesse, ai margini della conferenza stampa di presentazione delle ATP Finals di Torino il presidente federale Angelo Binaghi ha lasciato intuire che qualche cosa stesse bollendo in pentola, come aveva riportato Stefano Semeraro su La Stampa. In più, La Gazzetta dello Sport e Il Tennis Italiano hanno stretto ulteriormente il cerchio, con quest’ultimo che ha incluso anche Vienna con la sua Wiener Stadthalle tra le sedi. In chiave torinese, ovviamente, ci sarebbe il PalaAlpitour, il cui allestimento cambierebbe nel giro di pochissimo tempo, dato che tra il 21 (finale delle Finals) e il 25 novembre (inizio delle finali di Davis, con fine il 5 dicembre) passerebbe ben poco tempo.

Tutto dipenderà, chiaramente, da quanto saranno credibili le candidature pervenute all’ITF, ma del progetto si parla già con una certa insistenza. E la decisione dovrebbe giungere nel mese di marzo. In ogni caso, Madrid ospiterebbe le fasi finali, con Vienna e Torino protagoniste anche per i gironi e per almeno un quarto di finale.

Foto: LaPresse / Olycom