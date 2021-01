La FIS ha comunicato ufficialmente sede e data dei prossimi Mondiali di snowboard alpino: la rassegna iridata era inizialmente in programma a Zhangjiakou, in Cina, ma a causa dell’emergenza sanitaria era stata cancellata e si era cercata una nuova collocazione in calendario.

La manifestazione iridata, snellita in due giorni di competizioni, si terrà a Rogla, in Slovenia, e verrà disputata nei giorni 1-2 marzo, dunque di lunedì e martedì, con il gigante parallelo posto in apertura e lo slalom parallelo in chiusura di rassegna.

La decisione è maturata per minimizzare gli spostamenti in situazione di emergenza sanitaria: sabato 6 marzo sulle nevi slovene è in programma una tappa di Coppa del Mondo che prevede un gigante parallelo, che si disputerà regolarmente.

Foto: LaPresse