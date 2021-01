Slittino naturale, grande Italia in Val Passiria! Tripletta tra le donne, uno-due nel doppio e Pigneter e Gruber a podio nel singolo

Fine settimana davvero intenso per la Coppa del Mondo di slittino naturale 2020-2021. Dopo un avvio complicato tra rinvii e cancellazioni, la stagione si ferma in Val Passiria per un weekend che proporrà addirittura due tappe in soli tre giorni. Oggi, venerdì 15 gennaio, si è incominciato a fare sul serio e, come sempre, l’Italia ha recitato un ruolo da protagonista.

La gara di singolo maschile se l’è aggiudicata, però, l’austriaco Thomas Kammerlander con il tempo complessivo di 1:50.05 (prima manche conclusa con il tempo di 55.08, seconda in 54.97) precedendo di appena 83 centesimi il nostro Patrick Pigneter (1:50.88, prima manche 55.57, seconda 55.31) mentre completa il podio Alex Gruber a 1.03 (1:51.08, prima manche 55.68, seconda 55.40) a pari merito con l’austriaco Michael Scheikl (55.74 e 55.34). Quinta posizione per il nostro Stefan Federer a 1.87, sesta per l’austriaco Christian Schpf a 1.94, quindi è settimo il suo connazionale Fabian Achenrainer a 2.13, davanti al russo Aleksandr Egorov a 2.54. Nono Florian Clara a 2.79, quindi decimo il russo Grigory Bukin a 3.20.

La graduatoria generale si fa interessante con Michael Scheikl in vetta con 270 punti contro i 240 di Patrick Pignater ed i 200 di Alex Gruber. Quarto Christian Schopf con 195 davanti a Stefan Federer con 160.

La gara di singolo femminile ha messo in mostra la solita straordinaria Evelin Lanthalr, che ha aperto una tripletta italiana davvero scintillante. L’altoatesina ha vinto la gara (tre su tre in stagione) con il tempo totale di 1:53.63 (prima manche in 57.38, seconda in 56.25) precedendo di 67 centesimi Greta Pinggera (1:54.30, prima manche 57.38, seconda 56.92) e Daniela Mittermair di 80 (1:54.43, prima manche 57.51, seconda 56.92). Alle spalle delle azzurre troviamo la russa Ekaterina Lavrenteva quarta a 1.23, quindi quinta l’austriaca Tina Unterberger a 1.40 e sesta la sua connazionale Michelle Diepold a 1.82. Settima la nostra Nadine Staffler a 3.22, ottava la tedesca Sara Bachmann a 3.24 davanti alla connazionale Lisa Walch, nona a 3.28, quindi decima l’austriaca Riccarda Ruetz a 4.38.

Con questo risultato Evelin Lanthaler guida la classifica generale con 300 punti contro i 255 di Greta Pinggera (sempre seconda in questa annata) ed i 200 di Daniela Mittermair.

La prima giornata di gare si è conclusa con il doppio, ed è di nuovo doppietta italiana. Patrick Pigneter e Florian Clara hanno vinto con il tempo di 1:56.04 (58.17 e 57.87) con 61 centesimi su Patrick e Matthias Lambacher e 79 sui russi Pavel Porshnev e Ivan Lazarev. Quarta posizione per gli austriaci Fabian e Simon Achenrainer a 98 centesimi, quinta per i loro connazionali Christoph Regensburger e Dominik Holzknecht a 1.70.

In classifica generale Pigneter e Clara volano a quota 300 punti contro i 240 dei Lambacher ed i 210 di Regensburger e Holzknecht



Foto: FIL