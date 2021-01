Serie A calcio, i risultati di oggi: Inter sconfitta dalla Sampdoria! Vittorie di Roma e Atalanta

Ricchissima giornata dell’Epifania con la Serie A 2021 di calcio. In attesa di Napoli-Spezia (ore 18.00) e del big-match Milan-Juventus (ore 20.45) si sono giocate otto partite valide per la 16ma giornata di campionato.

L’Inter è stata sconfitta dalla Samporia per 2-1. Epifania amara per i nerazzurri, crollati a Marassi e incappati nel primo stop dopo otto vittorie consecutive. I ragazzi di Antonio Conte non sono così riusciti a mettere pressione al Milan capolista e restano in seconda posizione a un punto di distacco dai rossoneri, impegnati questa sera nel big-match contro la Juventus. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 23′ grazie a un calcio di rigore concretizzato da Candreva e poi al 38′ hanno raddoppiato col sigillo di Keita, bravo a insaccare il cross rassoterra dalla destra di Damsgaard. Nella ripresa gli ospiti hanno accorciato le distanze con un colpo di testa di de Vrij su corner di Brozovic al 65′, ma non è bastato per evitare il ko.

La Roma si è imposta per 3-1 sul campo del Crotone (doppietta di Mayoral all’ottavo minuto e al 29′, poi rigore trasformato da Mikhitaryan al 35′, rete della bandiera di Golemic al 71′) e ha rafforzato il proprio terzo posto. L’Atalanta ha sconfitto il Parma per 3-0 (Muriel al 15′, Zapata al 49′, Gosens al 61′) e ha agganciato momentaneamente il Napoli al quarto posto, con un punto di vantaggio sulla Juventus. La Lazio è tornata al successo dopo due battute d’arresto grazie al bel 2-1 inflitto alla Fiorentina (Caicedo al 6′ e Immobile al 75, poi Vlahovic ha accorciato le distanze a tempo ormai scaduto).

Successi anche per il Benevento (2-1 in casa del Cagliari, Sau e Tuia sul finire del primo tempo ribaltano la rete di Joao Pedro) e per il Sassuolo in casa contro il Genoa (risolve Raspadori all’83mo minuto dopo il botta e risposta tra Boga e Shomurodov). Pareggio per 1-1 tra Verona e Torino (Dimarco al 67′, Bremer impatta all’84mo minuto), 2-2 tra Bologna e Udinese in una sfida fondamentale in ottica salvezza (Tomiyasu e Svanberg per i felsineri, Pereyra e Arslan in pieno recupero per i friulani). Di seguito i risultati di oggi della Serie A e la nuova classifica generale.

I RISULTATI DI OGGI SERIE A CALCIO:

Cagliari-Benevento 1-2

Atalanta-Parma 3-0

Bologna-Udinese 2-2

Crotone-Roma 1-3

Lazio-Fiorentina 2-1

Sampdoria-Inter 2-1

Sassuolo-Genoa 2-1

Torino-Verona 1-1

Napoli-Spezia ore 18.00

Milan-Juventus ore 20.45

CLASSIFICA SERIE A CALCIO:

Milan 37*, Inter 36, Roma 33, Sassuolo 29, Napoli 28**, Atalanta 28*, Juventus 27**, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16*, Fiorentina 15, Cagliari 14, Torino 12, Parma 12, Spezia 11*, Genoa 11, Crotone 11.

Foto: Lapresse