Terminata la finestra della Coppa Italia, è tempo di rigettarsi sulla Serie A di calcio 2021, che torna in un lungo fine settimana, che inizierà già oggi, venerdì 15 gennaio, con il tanto atteso derby della capitale tra Roma e Lazio, trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, e su Sky Go e Now Tv in streaming.

Ben tre anche gli incontri del sabato, ad iniziare da Bologna-Verona alle ore 15, ancora su Sky Sport Serie A, così come Torino-Spezia alle 18, mentre alle 20.45 Sampdoria-Udinese sarà su DAZN. La piattaforma online coprirà inoltre due partite domenicali, quali il lunch match Napoli-Fiorentina e Sassuolo-Parma alle 15, contemporaneamente a Crotone-Benevento, su Sky Sport Serie A.

Alle 18 sarà la volta dell’Atalanta, opposta al Genoa, ancora su Sky Sport Serie A, che coprirà il posticipo domenicale delle 20.45 Inter-Juventus, ma anche il monday night tra Cagliari e Milan, sempre alle 20.45.

Il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming:

Serie A calcio 2021

Venerdì 15 gennaio 2021

20.45 Lazio-Roma Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Sabato 16 gennaio 2021

Ore 15 Bologna-Verona Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Ore 18 Torino-Spezia Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Ore 20.45 Sampdoria-Udinese DAZN, DAZN1

Domenica 17 gennaio 2021

Ore 12.30 Napoli-Fiorentina DAZN, DAZN1

Ore 15 Sassuolo-Parma DAZN, DAZN1

Ore 15 Crotone-Benevento Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Ore 18 Atalanta-Genoa Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Ore 20.45 Inter-Juventus Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Lunedì 18 gennaio 2021

Ore 20.45 Ore 20.45 Cagliari-Milan Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse