Sci alpino, Valentina Cillara Rossi termina la stagione: troppo dolore al ginocchio

Valentina Cillara Rossi ha comunicato che la sua stagione è finita con largo anticipo. La sciatrice ligure ha annunciato sul suo profilo Instagram la propria decisione, dovuta al male al ginocchio che si portava dietro da troppi mesi.

La 26enne è molto amareggiata: “Ho provato ogni gara a tenere duro ma forse non è stata la scelta giusta. Dopo un ulteriore visita ieri rientro ai box per 4 lunghi mesi a causa di un forte edema dell’osso e una fissurazione della cartilagine che rischiano solo di peggiorare. Non vedo l’ora di tornare a star bene, a a sorridere di nuovo come in questa foto ,per ora è l’unica cosa che mi interessa“.

Valentina Cillara Rossi ha partecipato ai cinque giganti stagionali di Coppa del Mondo, non riuscendo mai a qualificarsi alla seconda manche anche a causa dei suoi problemi fisici. In carriera non ha mai ottenuto punti nel massimo circuito itinerante.

Foto: FISI Pentaphoto