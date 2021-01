Sci alpino, quando le prossime gare? Programma Kitzbuhel e Kranjska Gora, orari, tv, streaming

Salutata Flachau ed il suo slalom in notturna, la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 va avanti senza soluzione di continuità. Le donne, infatti, saranno in scena sulle nevi slovene di Kranjska Gora (e non quelle di Maribor, come era previsto originariamente) dove nel fine settimana saranno in programma due giganti di grande importanza sia per la Sfera di Cristallo, sia per la graduatoria di specialità. Gli uomini, invece, non correranno a Wengen per colpa del Covid-19 e saranno di scena in due weekend consecutivi a Kitzbuhel. Si inizierà con due slalom.

IN TV – Le gare di Kranjska Gora e Kitzbuhel di Coppa del Mondo saranno trasmesse in diretta su Eurosport e RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021

Sabato 16 gennaio

Ore 9.30 prima manche slalom maschile

Ore 11.00 prima manche gigante femminile

Ore 12.30 seconda manche slalom maschile

Ore 14.00 seconda manche gigante femminile

Domenica 17 gennaio

Ore 9.15 prima manche gigante femminile

Ore 10.30 prima manche slalom maschile

Ore 12.15 seconda manche gigante femminile

Ore 13.45 seconda manche slalom maschile

