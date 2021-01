Sci alpino, quando le prossime gare? Programma Kitzbuehel e Crans Montana, orari, tv

Messi in archivio i fine settimana di Kranjska Gora e Flachau, è tempo di concentrarsi sulla velocità per quel che riguarda il Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino, infatti, è pronta per due weekend ad alta tensione. Le donne, infatti, saranno di scena in quel di Crans Montana (Svizzera) per due discese e un supergigante (che andrà a recuperare quello non disputato a Sankt Moritz) mentre gli uomini gareggeranno nel tempio della velocità di Kitzbuehel laddove, sulla Streif, vivremo due discese e un supergigante.

I Mondiali di Cortina si avvicinano per cui gli atleti cercano la migliore condizione possibile in vista della kermesse iridata e, contemporaneamente, vogliono punti pesanti per delineare in maniera migliore la classifica generale.

IN TV – Le gare di Crans Montana e Kitzbuehel di Coppa del Mondo saranno trasmesse in diretta su Eurosport e RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021

Venerdì 22 gennaio

Ore 10.00 discesa femminile Crans Montana

Ore 11.30 discesa maschile Kitzbuehel

Sabato 23 gennaio

Ore 10.00 discesa femminile Crans Montana

Ore 11.30 discesa maschile Kitzbuehel

Domenica 24 gennaio

Ore 10.20 supergigante maschile Kitzbuehel

Ore 12.00 supergigante femminile Crans Montana

Foto: Lapresse