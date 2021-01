Sci alpino, Coppa del Mondo St. Anton 2021: programma discesa e superG, orari, tv, streaming

Ritorna la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A St.Anton sono in programma nel weekend una discesa ed un superG. Si ripropone il grande duello tra Corinne Suter e Sofia Goggia, che si presentano come le grandi favorite in questo fine settimana. Attesa anche per Federica Brignone e Marta Bassino, soprattutto in supergigante, dopo aver deciso di saltare lo slalom di Zagabria proprio per preparare al meglio le due gare del weekend.

Di seguito il programma delle gare di St.Anton , valevoli per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE ST.ANTON 2021: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

SABATO 9 GENNAIO

ore 11.45 discesa libera femminile

DOMENICA 10 GENNAIO

ore 11.30 superG femminile

GARE ST.ANTON 2021: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, SkyGo .

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse