Qualificazioni Australian Open, orari partite 10 gennaio: programma, tv, streaming, in campo anche Errani e Musetti

Giornata d’esordio per sei azzurri, impegnati nelle qualificazioni agli Australian Open 2021. Come è noto, i due tabelloni delle “quali” maschile e femminile non si terranno a Melbourne, per via dell’emergenza sanitaria. E dunque gli uomini giocheranno a partire da oggi e fino al 13 gennaio a Doha, mentre le donne saranno a Dubai per ottenere i pass.

Come detto, sei giocatori italiani in campo. Saranno cinque nel draw maschile: Lorenzo Giustino affronterà Denis Istomin, Alessandro Giannessi se la vedrà contro lo spagnolo Vilella Martinez, Thomas Fabbiano contro il tedesco Stebe, Lorenzo Musetti opposto all’olandese van de Zandschulp, Roberto Marcora contro l’iberico Taberner. Nel tabellone femminile Sara Errani giocherà contro la rappresentante di Cina Taipei Liang.

Particolari attenzioni saranno per Musetti ed Errani: il giovane tenta il primo ingresso nel tabellone principale di uno Slam in carriera, mentre l’inossidabile Sarita vuol essere parte dei giochi ancora una volta. Di seguito il programma:

AZZURRI IN CAMPO NELLE QUALIFICAZIONI AGLI AUSTRALIAN OPEN 2021 (10 GENNAIO)

Le qualificazioni degli Australian Open non godranno di alcuna copertura televisiva e streaming. OA Sport vi terrà comunque aggiornata su tutti gli incontri in programma.

Doha – Court 3 – Orario di inizio alle ore 8.30 italiane

L. Giustino vs D. Istomin

Doha – Court 6 – Orario di inizio alle ore 8.30 italiane

2° incontro: A. Giannessi vs M. Vilella Martinez

Doha – Court A – Orario di inizio alle ore 8.30 italiane

3° incontro: T. Fabbiano vs C. Stebe

Doha – Court 3 – Orario di inizio alle ore 8.30 italiane

4° incontro: L. Musetti vs B. van de Zandschulp

Doha – Court 4 – Orario di inizio alle ore 8.30 italiane

4° incontro: R. Marcora vs C. Taberner

Dubai – Court 2 – Orario di inizio alle ore 07.00 italiane

2° incontro: Liang vs S. Errani

Foto: Lapresse