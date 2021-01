Qualificazioni Australian Open 2021: tredici azzurri nelle qualificazioni per rimpinguare la già nutrita pattuglia azzurra

Una edizione eccezionale degli Australian Open come quella del 2021 a causa del Covid-19, con inizio il prossimo 8 febbraio, non poteva essere esente anche da delle qualificazioni eccezionali. Le partite che regaleranno l’accesso al primo torneo dello Slam vedranno gli uomini protagonisti a Doha e le donne a Dubai. L’armata tennistica azzurra prevede ad oggi dodici elementi, tra nove uomini (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager e Andreas Seppi) e tre donne (Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini), ma ha buone possibilità di ampliarsi, con ben tredici italiani presenti nelle qualificazioni.

Tra i nove uomini pronti a giocarsi tutto per accedere nel tabellone principale del torneo australiano, in tre usufruiscono della testa di serie. Il miglior azzurro è Lorenzo Musetti, listato al sedicesimo posto e in continua ascesa nella classifica mondiale. Il 18enne nato a Carrara ha buoni ricordi dell’Australia, quando vinse lo Slam juniores nel 2019 e andò vicino a qualificarsi lo scorso anno quando perse al turno decisivo con Tallon Griekspoor. Ad avere il vantaggio della testa di serie ci sono anche Federico Gaio (23) e Paolo Lorenzi (32): il faentino non è mai arrivato oltre il secondo turno del pre-torneo ma ha giocato un 2020 di spessore e vorrà darci seguito, mentre il senese trapiantato a Sarasota è sempre un osso durissimo da superare nonostante i 39 anni. Dietro di loro Lorenzo Giustino non viene da un gran momento, ma lo scorso anno debuttò negli Slam proprio in Australia; Thomas Fabbiano, Matteo Viola e Roberto Marcora possono puntare a togliersi qualche soddisfazione, mentre ci sono meno chance per Alessandro Giannessi (più amante della terra) e Gian Marco Moroni.

Tra le donne sono invece Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto a potersi fregiare della testa di serie nelle qualificazioni. La 33enne bolognese viene da un 2020 niente male ma in Oceania la sua avventura si concluse subito contro la Kalinskaya; la Cocciaretto è in continua crescita e lo scorso anno riuscì nell’impresa di accedere nel tabellone principale debuttando sul campo centrale contro Angelique Kerber. Giulia Gatto-Monticone andò vicinissima a qualificarsi lo scorso anno e a 33 anni vorrà togliersi lo sfizio di accedere finalmente nel tabellone di questo Slam, mentre Martina Di Giuseppe non è mai riuscita ad andare oltre il secondo turno delle qualificazioni di uno dei quattro Major.

Foto: Lapresse