Pallanuoto, Serie A1 2021: sabato si gioca la quinta giornata oltre al recupero Lazio-Ortigia

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto vedrà andare in scena sabato 16 gennaio la quinta tornata. Nel Girone C, però, si giocherà il recupero del quarto turno, Lazio Nuoto-CC Ortigia (alle ore 14.30, con conseguente slittamento di Ortigia-Telimar al 23 gennaio alle ore 15.00).

Regolarmente in programma, invece, gli altri quattro match: alle ore 15.00 nel Girone A Iren Genova Quinto-R.N. Nuoto Salerno e nel Girone D C.N. Posillipo-San Donato Metanopoli e R.N. Savona-R.N. Florentia, infine alle ore 16.30 nel Girone B Roma Nuoto-AN Brescia.

Classifiche prima fase Serie A1 maschile

Girone A: Pro Recco* 6, RN Salerno 3, Iren Genova Quinto* 0.

Girone B: AN Brescia 6, Pallanuoto Trieste* 3, Roma Nuoto* 0.

Girone C: CC Ortigia* 6, SS Lazio Nuoto* 3, Telimar Palermo 0.

Girone D: CN Posillipo* 9 e RN Savona* 9, San Donato Metanopoli Sport 3, RN Florentia 0.

* = una partita da recuperare

Programma e risultati prima fase Serie A1 maschile

Quinta giornata

Iren Genova Quinto-R.N. Nuoto Salerno (A) sabato 16 gennaio ore 15.00

riposa Pro Recco (A)

Roma Nuoto-AN Brescia (B) sabato 16 gennaio ore 16.30

riposa Pallanuoto Trieste (B)

CC Ortigia-Telimar (C) rinviata a sabato 23 gennaio ore 15.00

riposa Lazio Nuoto (C)

C.N. Posillipo-San Donato Metanopoli (D) sabato 16 gennaio ore 15.00

R.N. Savona-R.N. Florentia (D) sabato 16 gennaio ore 15.00

Quarta giornata

Pro Recco-Iren Genova Quinto (A) venerdì 22 gennaio ore 15.00

riposa RN Salerno (A)

Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto (B) 12-7

riposa AN Brescia (B)

Lazio Nuoto-CC Ortigia (C) sabato 16 gennaio ore 14.30

riposa Telimar (C)

San Donato Metanopoli-RN Savona (D) 9-12

RN Florentia-CN Posillipo (D) 8-9

Terza giornata

Pro Recco-RN Salerno (A) 18-0

riposa Iren Genova Quinto (A)

Pallanuoto Trieste-AN Brescia (B) 6-17

riposa Roma Nuoto (B)

Lazio Nuoto-Telimar (C) 8-7

riposa CC Ortigia (C)

RN Savona-CN Posillipo (D) sabato 23 gennaio ore 14.30

San Donato Metanopoli-RN Florentia (D) 11-5

Seconda giornata

RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) 11-7

riposa Pro Recco (A)

AN Brescia-Roma Nuoto (B) 14-7

riposa Pallanuoto Trieste (B)

Telimar Palermo-CC Ortigia (C) 5-8

riposa SS Lazio Nuoto (C)

San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D) 7-11

RN Florentia-RN Savona (D) 9-14

Prima giornata

Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) 4-17

riposa RN Salerno (A)

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) mercoledì 27 gennaio ore 20.00

riposa AN Brescia (B)

CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

riposa Telimar Palermo (C)

RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D) 14-6

CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

Foto: Salvo Barbagallo LPS