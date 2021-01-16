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Lotta, Grand Prix Henri Deglane 2021: a Nizza concluse tutte le gare dello stile libero

Si è disputato oggi, sabato 16 gennaio, il Grand Prix Henri Deglane a Nizza: in Francia il torneo odierno aveva una formula particolare, che prevedeva l’eliminazione dell’atleta solamente alla seconda sconfitta e non alla prima. In programma le gare di tutte le categorie di peso dello stile libero, ma non vi erano azzurri in gara.

TUTTI I PODI DEL 16 GENNAIO

CATGORIE DI PESO OLIMPICHE

Stile libero -57 kg
1 NICK SURIANO (USA)
2 ISLAM BAZARGANOV (AZERBAIJAN)
3 BEKA BUJIASHVILI (GEORGIA)
3 THOMAS GILMAN (USA)

Stile libero -65 kg
1 YIANNI DIAKOMIHALIS (USA)
2 JAMES GREEN (USA)
3 TURAN BAYRAMOV (AZERBAIJAN)
3 VLADIMER KHINCHEGASHVILI (GEORGIA)

Stile libero -74 kg
1 KYLE DAKE (USA)
2 DAVITI TLASHADZE (GEORGIA)
3 KHADZHIMURAD GADZHIYEV (AZERBAIJAN)
3 MITCHELL LOUIS FINESILVER (ISRAELE)

Stile libero -86 kg
1 MAGOMED RAMAZANOV (RUSSIA)
2 SEBASTIAN JEZIERZANSKI (POLONIA)
3 ABUBAKR ABAKAROV (AZERBAIJAN)
3 ZAHID VALENCIA (USA)

Stile libero -97 kg
1 KYLE SNYDER (USA)
2 GIVI MATCHARASHVILI (GEORGIA)
3 RADOSLAW BARAN (POLONIA)

Stile libero -125 kg
1 GENO PETRIASHVILI (GEORGIA)
2 ROBERT BARAN (POLONIA)
3 KAMIL KOSCIOLEK (POLONIA)
3 NICK GWIAZDOWSKI (USA)

CATGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Stile libero -61 kg
1 BEKA LOMTADZE (GEORGIA)
2 AYUB MUSAEV (BELGIO)
3 KHAMZAT ARSAMERZOUEV (FRANCIA)
3 LEOMID COLESNIC (MOLDOVA)

Stile libero -70 kg
1 ZURABI IAKOBISHVILI (GEORGIA)
2 MIHAIL SAVA (MOLDOVA)
3 GEORGE BUCUR (ROMANIA)

Stile libero -79 kg
1 NIKA KENTCHADZE (GEORGIA)
2 SAIFEDINE ALEKMA (FRANCIA)
3 MAXIM VASILIOGLO (ROMANIA)
3 EVGHENI NEDEALCO (MOLDOVA)

Stile libero -92 kg
1 ZBIGNIEW BARANOWSKI (POLONIA)
2 OSMAN NURMAGOMEDOV (AZERBAIJAN)
3 IRAKLI MITSURI (GEORGIA)

Foto: Luigi Mariani LPS

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TAG:
Grand Prix Henri Deglane 2021

ultimo aggiornamento: 16-01-2021

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