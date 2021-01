CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Partita dai due volti quella tra Stefano Travaglia e Miomir Kecmanovic. Il primo set è tutto a favore del serbo, che fa valere la sua potenza. Con il passare dei minuti l’azzurro prende le misure dell’avversario ed inizia costantemente a spiazzarlo nascondendo fino all’ultimo la direzione del suo dritto e Kecmanovic va piano piano nel pallone, scivolando nel secondo set e mandando il suo fantasma nel terzo! Gran vittoria per Travaglia!

GAME, SET AND MATCH! FINALMENTE, AL QUINTO MATCH POINT, TRAVAGLIA FA SUO IL MATCH PER 1-6 6-4 6-0-6

40-A Randellate di Travaglia, fuori giri il colpo di Kecmanovic. Quinta palla match

40-40 E Kecmanovic salva anche questa

40-A Va fuori il rovescio di Kecmanovic, altro match point

40-40 Attacca ottimamente a rete l’azzurro, prendendosi il pati

A-40 In rete il dritto in corsa di Travaglia.

40-40 Subito annullata la palla match con un ottimo servizio.

40-A Lunghissimo il dritto di Kecmanovic, altra palla per il match a favore di Travaglia

40-40 Ottimo rovescio lungolinea di Kecmanovic, si va ai vantaggi

30-40 E ancora Travaglia con il dritto incrociato! Palla match per lui!

30-30 Kecmanovic prende in mano lo scambio con la sua potenza e costringe Travaglia ad inseguire, senza successo

15-30 Servizio vincente del serbo.

0-30 Ed arriva anche il doppio fallo.

0-15 Altro passante in corsa di Travaglia! Sta facendo ammattire Kecmanovic!

ALTRO SERVIZIO VINCENTE DI TRAVAGLIA, ORA SIAMO SUL 5-0! KECMANOVIC SERVE PER RIMANERE NEL MATCH

40-30 Servizio vincente dell’azzurro, palla del 5-0

30-30 Ora Travaglia dà una mano al serbo sbagliando un colpo interlocutorio.

30-15 Finalmente un punto di alto livello di Kecmanovic con il rovescio, colpo che lo ha aiutato pochino in questa partita

30-0 Altro passante di Travaglia! Kecmanovic copre male la rete, l’azzurro vede lo spazio e infila il punto!

15-0 Rovescio del serbo fuori di pochissimo, Travaglia ringrazia.

GAME TRAVAGLIA, 4-0! Nel pallone Kecmanovic, che manda in corridoio un dritto comodo!

0-40 Altro passante di Travaglia, tre palle break!

0-30 Gran passante incrociato di Travaglia sull’attacco a rete avversario

0-15 Il nastro manda il rovescio di Kecmanovic in corridoio

GAME TRAVAGLIA, 3-0! Stefano suggella il terzo game con il quinto ace della sua partita!

30-30 Kecmanovic chiama a rete Travaglia, che arriva sulla palla ma la manda fuori di pochissimo

30-15 Ancora un vincente di Travaglia, che nasconde la direzione del suo dritto fino all’ultimo e spiazza Kecmanovic!

15-15 Travaglia trova il corridoio per lo schiaffo di dritto

0-15 Kecmanovic spinge in risposta e Travaglia non riesce a replicare.

BRAVO STEFANO! 2-0! Travaglia sposta i piedi in tempo e trova un dritto incrociato impossibile da prendere! Break di vantaggio per lui!

15-40 E altro errore sulla diagonale di dritto per il serbo! Due palle break!

15-30 Kecmanovic sembra lontano parente di quello del primo set

0-15 Lungo il dritto di Kecmanovic, che pare aver perso alcune delle sue certezze

GAME TRAVAGLIA, 1-0! In scioltezza, Travaglia colpisce esterno e si prende il punto

A-40 Stefano si fa perdonare con il rovescio a incrociare

40-40 Errore veniale di Travaglia che manda il rovescio interlocutorio a rete.

40-30 Prova ad attaccare sul servizio ad uscire il serbo, palla out

30-30 Kecmanovic non molla il colpo, parità dopo i primi quattro scambi

15-0 Ace di Travaglia

TRAVAGLIA AL SERVIZIO

SI VA AL TERZO! 6-4 TRAVAGLIA! Errore con lo slice di Kecmanovic e dà il set all’azzurro!

40-A Altro errore di Kecmanovic! Palla set per Travaglia!

40-40 Coraggiosissimo Travaglia che attacca a testa bassa e mette nell’angolo Kecmanovic, prendendosi la possibilità di andare ai vantaggi.

40-30 In rete il rovescio di Kecmanovic

40-15 Ace di Kecmanovic, terzo della partita

30-15 Ora Kecmanovic inizia a bastonare dal fondo, Travaglia fa quel che può ma deve cedere.

15-15 Preso in contropiede Travaglia, colpo lunghissimo

0-15 Gran punto per Travaglia con il dritto lungolinea in controtempo

GAME TRAVAGLIA, 5-4! Dritto con i piedi in campo per Stefano, che va sopra 5-4

40-0 Tre palle per il 5-4 per l’azzurro

30-0 Attacca bene Stefano, che manda fuori campo l’avversario e conclude con un facile smash

15-0 Ace per Travaglia

GAME KECMANOVIC, 4-4! Il serbospinge sull’acceleratore, va fuori giri Travaglia.

40-30 Kecmanovic viene in aiuto dell’azzurro

40-15 Che peccato per Stefano, che attacca bene ma sbaglia il dritto. Urlaccio per sottolineare la frustrazione.

30-15 Altro dritto in rete dell’azzurro, che mormora la sua insoddisfazione.

15-15 Lungo il dritto di Kecmanovic, beffato da Travaglia che aveva pizzicato la riga nel colpo precedente

15-0 Scambio duro, Travaglia è il primo a cedere

E ARRIVA IL CONTROBREAK! 4-3! Gran passante incrociato del serbo che beffa Travaglia a rete

30-40 AHIA! Errore di Travaglia che offre la palla del controbreak a Kecmanovic.

30-30 Bravo Stefano, che spinge di dritto e si prende il 30 pari spiazzando l’avversario.

15-30 Attenzione al serbo, che ora è a due punti dal controbreak.

4-2 GAME KECMANOVIC! Il tennista di Belgrado rimane a distanza di un break, ma è ancora vivo in questo secondo set.

40-0 Altro servizio vincente del serbo. Travaglia non può nulla in risposta.

30-0 Kecmanovic si prende i primi due punti di questo turno di battuta.

4-1 GAME TRAVAGLIA! L’azzurro riesce a confermare il break di vantaggio facendo suo anche questo turno di servizio.

40-30 Servizio e dritto incrociato: Travaglia mette insieme un altro buon punto.

30-30 Sistema le cose il tennista tricolore trovando un vincente.

15-30 Sbaglia la palla corta Travaglia, punto regalato al rivale.

15-15 Un punto a testa in apertura di questo gioco.

3-1 GAME KECMANOVIC, che accorcia le distanze in questo secondo parziale riuscendo a confermare il servizio per la prima volta nel frangente.

40-0 Altro punto per il tennista di Belgrado.

30-0 Prima vincente di Kecmanovic.

15-0 Primo punto di questo quarto game al serbo, a seguito di un’errata risposta dell’azzurro.

3-0 TRAVAGLIA! In rete il rovescio di Kecmanovic

40-0 Travaglia fa correre il serbo come un ossesso, tre palle per il 3-0

30-0 Servizio e dritto con i piedi in campo per Travaglia.

15-0 In rete il rovescio di Kecmanovic

GAME TRAVAGLIA, 2-0! Corpo a corpo tra i due contendenti, ne esce vincitore Stefano! Primo break per lui!

30-40 Va via la prima palla break.

15-40 Scambio giocato magistralmente dall’azzurro, che fa sudare sette camicie all’avversario e appoggia con dolcezza il colpo. Due palle break per lui

15-30 Finalmente un po’ di fortuna per Stefano, con il nastro che gli accomoda la palla e può colpire Kecmanovic dove più gli aggrada

15-15 Fuori il rovescio lungolinea dell’azzurro

0-15 Bravo ancora Travaglia, che attacca con più decisione e va spessissimo a rete!

GAME TRAVAGLIA, 1-0! Altra buona prima di servizio che lascia impotente Kecmanovic.

40-15 Lungo il rovescio di Travaglia

40-0 Travaglia attacca in maniera profonda e si prende il punto

30-0 Buon servizio di Travaglia

15-0 Lunga la risposta di Kecmanovic

SERVE L’AZZURRO PER PRIMO

SET KECMANOVIC, 1-6! Servizio ingestibile per Travaglia

40-15 Travaglia scende di nuovo a rete, para il passante di Kecmanovic ma non riesce a mandarlo dall’altra parte

30-15 Si difende con le unghie e con i denti Kecmanovic, ma non può niente contro Travaglia a rete.

30-0 Il serbo scappa subito in questo settimo gioco

GAME TRAVAGLIA, 1-5! Errore di Kecmanovic dopo uno scambio lungo, Travaglia mette il primo segno sul tabellone.

A-40 Schiaffo di dritto di Travaglia, che si prende il primo vantaggio della sua gara

40-40 Altra risposta vincente sulla seconda di Travaglia, di nuovo ai vantaggi.

40-30 Servizio a uscire di Travaglia ma Kecmanovic impatta perfettamente la pallina per la risposta vincente

40-15 Travaglia di nuovo a due punti dal primo game del suo match.

30-15 Si adagia sugli allori Kecmanovic che prova una palla corta in corsa. Esecuzione parecchio rivedibile..

15-15 Doppio fallo per l’azzurro

15-0 Parte bene Travaglia

GAME KECMANOVIC, 0-5! E altro errore per l’azzurro, ora ad un passo dal subire il bagel.

40-15 Sequela di errori per Travaglia, che sembra aver scollegato il corpo dal campo

15-15 Un punto a testa, con il serbo costretto al doppio fallo.

GAME KECMANOVIC, 0-4! E come volevasi dimostrare, l’azzurro perde la concentrazione e manda in rete un altro colpo. Che peccato.

40-A Torna ad attaccare Travaglia, ma poi sbaglia lo schiaffo di dritto dal centro del campo. Se ne lamenta anche lui esclamando ‘incredibile’

40-40 Kecmanovic ribalta lo scambio con un dritto in slice costringendo Travaglia all’attacco, fuori di parecchio.

40-30 Travaglia perde il controllo del suo dritto e lo spedisce quasi in orbita

40-15 Lunghissimo l’attacco di Kecmanovic

30-15 Azzurro costretto a colpire in corsa, dritto stoppato dal nastro.

30-0 Servizio centrale e rovescio

15-0 Grande scambio, con Travaglia che si prende il punto con un dritto incrociato molto stretto.

GAME KECMANOVIC, 0-3! Incontenibile il servizio del serbo che ha già scalato metà primo set

A-40 Continua con la sua tattica l’azzurro, ma il suo rovescio in slice si ferma in rete

40-40 BRAVO STEFANO! Continua a far muovere Kecmanovic e si prende un punto meritatissimo! Si va ai vantaggi.

40-30 Travaglia resiste alle bastonate dell’avversario e lo fa spostare parecchio; Kecmanovic finisce le batterie e manda in rete il dritto

40-15 Rovescio di Travaglia che finisce in corridoio.

30-15 Altro colpo in rete di Travaglia che non trova continuità di gioco.

15-15 Gran passante incrociato di Travaglia aiutato dal nastro che gli accomoda la palla. Il giudice aveva chiamato fuori il suo colpo, poi ha cambiato idea.

0-15 Lunghissimo il dritto di Kecmanovic in mezzo allo scambio

GAME KECMANOVIC, 0-2! Lungo il dritto di Travaglia, che sta soffrendo moltissimo in avvio.

15-40 Altro errore dell’azzurro, già due palle break per Kecmanovic

15-30 Prova a spingere Travaglia ma il suo colpo affonda in rete.

15-15 Fortunato Kecmanovic, il suo rovescio si impenna sul rovescio e finisce nella metà campo azzurra

15-0 Gran punto di Travaglia, che chiama a rete l’avversario e poi lo supera con il passante

GAME KECMANOVIC, prende il controllo dello scambio e conclude con il dritto incrociato

40-30 In corridoio il dritto di Kecmanovic

40-15 Travaglia ancora aggressivo in risposta, ma la sua palla è lunga

30-15 Risposta profonda di Travaglia che manda fuori giri l’avversario

30-0 Ace di Kecmanovic

15-0 Primo punto per il serbo

COMINCIA LA PARTITA, SERVE KECMANOVIC

13.15 Intanto è arrivato anche il ko di Salvatore Caruso al cospetto di Alexander Bublik. Travaglia avrà di fronte un compito assai arduo affrontando un giocatore in rampa di lancio come Kecmanovic

13.12 Travaglia e Kecmanovic sono appena scesi in campo e si stanno riscaldando prima dell’inizio del match.

13.10 Travaglia, numero 75 del ranking ATP, è alla ricerca del primo successo in Turchia della pattuglia italiana: finora sono andati ko Pellegrino, Vavassori ed Arnaboldi, mentre Caruso è sotto con Bublik

13.05 Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stefano Travaglia-Miomir Kecmanovic, primo turno dell’ATP Antalya 2021, torneo di apertura del nuovo anno.

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stefano Travaglia-Miomir Kecmanovic, primo turno dell’ATP Antalya 2021, torneo di apertura del nuovo anno. Una partita sicuramente complicata per il portacolori azzurro, che non avrà sicuramente paura di continuare a mettersi in gioco per tentare di scalare ancora le classifiche mondiali.

Il nativo di Ascoli Piceno viene da quella che può essere facilmente considerata la migliore annata della sua carriera, funestata da numerosi infortuni nel fiore degli anni. Nel 2020 invece si è tolto diverse soddisfazioni, conquistando il terzo turno sia al Roland Garros che agli Internazionali d’Italia. La sua stagione si è chiusa al Master 1000 di Parigi-Bercy, dove è stato sconfitto in due set da Alex De Minaur. Per il 21enne di Belgrado è stato invece un anno di consolidamento, conquistando il primo titolo della sua carriera sulla terra di Kitzbuhel ed entrando in top 40 delle classifiche mondiali. Nelle grandi occasioni però Kecmanovic non si è dimostrato ancora pronto, il suo obiettivo sarà rendere il 2021 come l’anno della sua definitiva esplosione.

Non ci sono scontri diretti fra i due, rendendo questo match come una vera e propria prima volta. Ma possiamo controllare quante volte i due si sono scontrati con degli avversari della stessa nazione nei tornei del circuito maggiore: Kecmanovic vanta due vittorie e quattro ko contro degli italiani, da sottolineare la sconfitta nella finale dell’edizione 2019 del torneo turco al cospetto di Lorenzo Sonego. Per Travaglia l’ultima volta contro un serbo risale al 2017, quando venne battuto da Viktor Troicki al secondo turno dello US Open.

Il match dell’ATP Antalya 2021 tra Stefano Travaglia e Miomir Kecmanovic inizierà non prima delle ore 12.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

