LIVE Travaglia-Goffin 1-4, ATP Antalya in DIRETTA: il belga si mantiene avanti di un break

1-4 Goffin si mantiene avanti di un break.

40-30 In corridoio il passante di Travaglia.

30-30 Lungo il pallonetto di Travaglia

15-30 Doppio fallo di Goffin.

15-15 Rovescio vincente del marchigiano.

1-3 Con uno splendido pallonetto, Travaglia vince il suo primo game del match

40-15 Lungo il dritto di Travaglia.

40-0 Sembra tutto facile in questo game per l’azzurro.

30-0 Servizio vincente di Travaglia.

15-0 Lungo il rovescio di Goffin.

0-3 Goffin conserva il break di vantaggio.

A-40 Ottima chiusura a rete di Goffin.

40-40 Si va ai vantaggi.

40-30 Brutto errore di rovescio di Travaglia.

30-30 Goffin stecca con il dritto.

30-15 Lunga la risposta di Travaglia.

15-15 Errore di dritto di Goffin.

0-2 C’è il break di Goffin. Risposta vincente del belga.

40-A Travaglia si costruisce benissimo il punto, ma sbaglia un comodo dritto a campo aperto. Altra palla break per Goffin.

40-40 In corridoio il rovescio del belga.

30-40 C’è una palla break per Goffin.

30-30 Ottimo dritto ad uscire di Travaglia.

15-30 Ace dell’azzurro.

0-30 Errore di Travaglia con il dritto.

0-1 Travaglia affossa il rovescio in rete e Goffin vince il primo game

40-30 Splendido dritto incrociato di Travaglia.

40-15 Servizio vincente del belga

15-15 Doppio fallo di Goffin

15-0 Primo punto del match per il belga

9.05: Comincerà Goffin a servire per primo.

9.03: Ultime fasi di riscaldamento.

9.00: Stanno per entrare in campo i due giocatori.

8.52: Un solo precedente e datatissimo quello tra Travaglia e Goffin. Vinse l’azzurro sulla terra rossa di Vercelli in un Challenger nel 2014. Il marchigiano si impose per due set a zero. Da quel momento le carriere sono poi andate un po’ diversamente e Goffin parte nettamente con i favori del pronostico quest’oggi.

8.48: Goffin ha sofferto al primo turno contro il francese Herbert, superato in tre set (3-6 7-5 6-0), mentre ha dominato nel secondo contro lo spagnolo Kuhn (6-0 6-2).

8.43: Proprio la vittoria su Rusuuvori ha permesso a Travaglia di raggiungere la posizione numero 69 della classifica mondiale, che sarebbe anche il best ranking per l’azzurro.

8.39: Due belle vittorie in questo primo torneo dell’anno per Travaglia. La prima è arrivata contro il serbo Miomir Kecmanovic in rimonta (1-6 6-4 6-0), mentre la seconda con il finlandese Emil Ruusuvuori (7-6 6-3).

8.33: Secondo quarto di finale della carriera a livello ATP per il marchigiano, che era riuscito a raggiungere questo traguardo in precedenza ad Umago nel 2019.

8.30: Buongiorno cominciamo la diretta di Travaglia-Goffin.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Stefano Travaglia e David Goffin, valevole per i quarti di finale del torneo di Antalya. Il marchigiano cerca la sua prima semifinale ATP della carriera, sfidando il belga, testa di serie numero due del torneo.

Per Travaglia si tratta del secondo quarto di finale in carriera, dopo quello raggiunto ad Umago nel 2019. Un inizio di stagione davvero positivo per il nativo di Ascoli, che con il successo contro il finlandese Emil Ruusuvuori è già certo di raggiungere la posizione numero 69 della classifica mondiale, che sarebbe anche il best ranking per l’azzurro.

Un solo precedente e datatissimo quello tra Travaglia e Goffin. Vinse l’azzurro sulla terra rossa di Vercelli in un Challenger nel 2014. Il marchigiano si impose per due set a zero. Da quel momento le carriere sono poi andate un po’ diversamente e Goffin parte nettamente con i favori del pronostico quest’oggi.

Un solo precedente e datatissimo quello tra Travaglia e Goffin. Vinse l'azzurro sulla terra rossa di Vercelli in un Challenger nel 2014. Il marchigiano si impose per due set a zero. Da quel momento le carriere sono poi andate un po' diversamente e Goffin parte nettamente con i favori del pronostico quest'oggi.

