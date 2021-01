Juventus-Bologna oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Come ogni domenica torna il grande spettacolo della Serie A di calcio 2021, che vedrà in campo anche la Juventus, fresca di vittoria in Supercoppa, che affronterà questa volta il Bologna, per continuare la caccia al primo posto, per perseguire il decimo scudetto consecutivo.

Il match si svolgerà dunque quest’oggi, domenica 24 gennaio 2021, a partire dalle ore 12.30, e sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva da DAZN, piattaforma disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet, ma anche in televisione, su DAZN1, canale 209 di Sky Sport.

Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming:

Serie A calcio 2021

Domenica 24 gennaio 2021

Ore 13.30 Juventus-Bologna

Diretta tv: DAZN1

Diretta streaming: DAZN

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Bonucci, Frabotta; McKennie, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, C. Ronaldo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

Foto: LaPresse