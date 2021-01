Dovranno attendere i tifosi di Jannik Sinner e gli appassionati di tennis, prima di vedere in campo l’altoatesino, astro nascente dello sport con racchetta e pallina.

Cambio di programma per il classe 2001, che ha deciso di rinunciare al torneo di Antalya (Turchia), sede nella quale avrebbe dovuto esordire dal 7 al 13 gennaio. Come evidenziato dal collega di SuperTennis Luca Fiorino, Riccardo Piatti (coach di Jannik) ha deciso di comune accordo con il giocatore di pensare direttamente alla partenza per Melbourne, dove si terranno gli Australian Open 2021.

I passi di avvicinamento di Sinner, dunque, al Major saranno i seguenti: allenamenti con Rafael Nadal nella prima settimana di quarantena, con lo svizzero Stan Wawrinka e l’argentino Diego Schwartzman nella seconda settimana, poi partecipazione a uno dei due ATP 250 negli stessi campi che ospiteranno gli Australian Open.

Non ci sono ancora motivazioni ufficiali sulla nuova programmazione dell’azzurrino, ma sicuramente il tutto non è dipendente da problemi fisici. L’ipotesi è quella di aver preferito un iter diverso per evitare lungaggini legati ai viaggi e non rischiare di avere dei ritardi, aspetti da considerare in un momento particolare come questo, ricordando la quarantena citata in Australia e la poca flessibilità nell’adozione dei protocolli anti-Covid.

Foto: B.Stefanov / Shutterstock.com