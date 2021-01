Fabio Aru ciclocross in tv 3 gennaio: orario, programma, come seguire il Trofeo Cittá di Cremona

Fabio Aru tornerà in gara domenica 3 gennaio e farà così il suo esordio con la maglia della Qhubeka-Assos, la nuova squadra per cui è tesserato dal 1° gennaio 2021. Il Cavaliere dei Quattro Mori si cimenterà in una nuova prova di ciclocross, dopo i due eventi a cui ha preso parte nei giorni scorsi: quarto posto ad Ancona, quindicesima piazza a San Fior. Il sardo monterà in sella per cimentarsi in una prova esigente di carattere nazionale, ovvero il Trofeo Città di Cremona – Memorial Baccin Edoardo e Baraldi Claudia.

La corsa, organizzata dal Vélo Club Cremonese B&P Recycling, andrà in scena nella campagna cremasca fuori Montodine, nonostante una fitta nevicata che ha complicato la vita agli organizzatori e che ha imbiancato il percorso. Grande lavoro per togliere la neve, permettendo così di arrivare sul sito di gara. Il tracciato è comunque pieno di neve, andrà pulendosi con i passaggi delle gare precedenti a quella Open maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari del Trofeo Città di Cremona di ciclocross, con la partecipazione di Fabio Aru. L’evento non verrà trasmesso in diretta tv e/o streaming, garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA CICLOCROSS CREMONA CON FABIO ARU:

DOMENICA 3 GENNAIO:

09.00 Gara esordienti maschile (secondo anno)

09.45 Gara esordienti maschile (primo anno)

10.30 Gara allievi maschile (primo anno)

11.00 Gara allievi maschile (secondo anno)

13.15 Gara Open femminile, juniores maschile e juniores femminile

14.15 Gara Open maschile (con Fabio Aru)

CICLOCROSS CREMONA: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Nessuna copertura tv e/o streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Alessandro Billiani/Treviso MTB