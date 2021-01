Ciclismo: Norma Gimondi si candida alla vicepresidenza con Silvio Martinello

Tutto pronto per le elezioni per la presidenza della Federazione Italiana di Ciclismo. Oggi è arrivata una nuova candidatura, da vice presidente: si tratta di Norma Gimondi, figlia d’arte del compianto Felice, che appoggerà Silvio Martinello.

Le parole sui social di Norma: “Con grande entusiasmo comunico la mia decisione a candidarmi vice presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana alle prossime elezioni di febbraio: dopo essermi confrontata con Silvio Martinello, questa scelta mi è parsa la logica continuazione del percorso da me intrapreso quattro anni fa, finalizzato al rinnovamento della Federazione. Le linee da me tracciate quattro anni fa, infatti, sono state ampiamente condivise da Silvio nel programma che ha già presentato e sul quale fonda la propria candidatura a Presidente, per una Federazione Ciclistica vicina ai giovani atleti italiani, alle società ed al territorio”.

Prosegue: “È per me un grande piacere oltre che un onore annunciare che Norma Gimondi farà parte della mia squadra in qualità di candidata alla vice-presidenza. Norma, oltre ad essere una grande appassionata di ciclismo, è una professionista di spessore, competente e molto apprezzata: il suo profilo si inserisce perfettamente nel gruppo che vorrei potesse diventare la nuova dirigenza della FCI. Per rilanciare il nostro sport è necessario un consiglio federale ricco di capacità e di idee che sia in grado di fare un gioco di squadra vincente”.

Foto: Lapresse