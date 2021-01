Ciclismo, il Tour du Rwanda viene rinviato a maggio: troppe difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19

Il Tour du Rwanda 2021 si arrende, ma soltanto momentaneamente, dinnanzi alla pandemia da Covid-19, e dà appuntamento alla sua otto giorni di gare dal 2 al 9 maggio, previa conferma da parte dell’UCI. Ebbene sì, la crisi sanitaria in corso imperversa anche in Africa, e di conseguenza anche lo sport è costretto a mettersi da parte. Così il Tour du Rwanda, che si sarebbe dovuto disputare dal 21 al 28 febbraio, deve per forza di cose aspettare e incassare questo rinvio.

In una dichiarazione giunta quest’oggi, il presidente della Rwandan Cycling Federation, Abdallah Murenzi, ha affermato che l’evento è stato posticipato “in considerazione dell’attuale situazione globale della pandemia da Covid-19, e delle tante incertezze che non ci consentono di prevedere un’organizzazione del Tour du Rwanda nelle migliori condizioni”. Murenzi ha aggiunto che il Tour du Rwanda è stato dunque riprogrammato la prima settimana di maggio ma che è “soggetto all’imminente convalida delle date da parte dell’UCI“, ma che i preparativi per l’evento sono “attivamente in corso“.

La corsa a tappe UCI 2.1 è soltanto l’ultimo degli eventi che erano stati programmati per l’inizio di questa stagione ad essere posticipati o annullati a causa della pandemia COVID-19. La Tropicale Amissa Bongo in Gabon è stata posticipata a una data successiva, mentre il Tour Down Under, Bay Crits, Great Ocean Race e l’Herald Sun Tour sono stati cancellati in Australia; così come la Vuelta a San Juan in Argentina. In Spagna il Challenge Mallorca è stato rinviato a maggio, mentre gli organizzatori della Vuelta a Murcia stanno valutando anche la prospettiva di riprogrammare la loro gara.

Foto: Alexey Stiop / Shutterstock.com