Si lavora a pieno regime per garantire la piena e perfetta messa in scena del Gran Premio Industria & Artigianato 2021 di Larciano, programmato per domenica 7 marzo; esattamente il giorno dopo la Strade Bianche. Dopo l’annullamento del 2020 dovuto, come tante altre corse, alla pandemia da Covid-19, l’UC Larcianese, in collaborazione con il GS Emilia, si stanno impegnando per riproporre la gara nonostante la crisi sanitaria ancora in corso, e soprattutto rispettando ogni protocollo di sicurezza.

L’UC Larcianese, capitanata dal presidente Gabriele Varignani, e il GS Emilia con il presidente Adriano Amici, hanno già effettuato un sopralluogo per un aggiornamento del percorso, della zona di ritrovo, partenza e arrivo, e altri dettagli. Quello che si sa è che il percorso subirà una modifica nella sua parte iniziale, ma nulla di così stravolgente. E va poi sottolineata una ricca partecipazione da parte di diverse squadre che hanno già messo il cerchiolino rosso sopra l’evento.

Tra l’altro ricordiamo che il Gran Premio Industria & Artigianato di Larciano, seconda tappa stagionale della Ciclismo Cup dopo il Trofeo Laigueglia, è stato promosso a corsa di Classe 1.HC nel 2017, ed è stato inserito dall’Unione Ciclistica Internazionale a fine 2019 nel calendario UCI ProSeries, ma non essendosi disputato lo scorso anno, l’edizione 2021 sarà anche la primissima con la nuova classificazione.

Foto: Lapresse