Brutta disavventura, come ormai purtroppo se ne vedono tante, per Alessandro Iacchi in allenamento. Il corridore classe 1999 della Vini Zabù – Pro Cycling Team, ieri, quando stava per tornare a casa in quel di Rufina, è stato investito da un furgone proveniente dalla direzione opposta. Per sua fortuna tante contusioni, ma nulla di rotto.

Il suo commento in un comunicato della squadra: “Oggi mi sento molto fortunato perchè l’incidente è avvenuto a velocità ridotta ma quando ho visto il furgone venirmi addosso ho avuto tanta paura. Mi fa male la schiena e ho qualche contusione ma vedendo in che condizioni è la mia bici penso proprio di averla scampata bella. E’ triste vedere che nonostante i tanti incidenti di questi ultimi anni sia sempre pericoloso pedalare sulle nostre strade ma sono pronto a ripartire con più convinzione di prima”.

Foto: Martino Areniello – Comunicato stampa Vini Zabù