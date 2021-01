Calendario Mondiali ciclismo 2021: date, percorso, programma, dove si svolgono

Le Fiandre stanno facendo il conto alla rovescia per i Campionati del mondo su strada UCI 2021, che andranno in scena dal 18 al 26 settembre. Durante la rassegna iridata di Innsbruck 2018, l’UCI aveva assegnato il prossimo Mondiale al Belgio. Esattamente 100 anni dopo l’organizzazione del primissimo Campionato del Mondo, l’evento torna a “casa” nelle Fiandre, la culla del ciclismo.

Le prove a cronometro (da domenica 19 a mercoledì 22 settembre) si svolgeranno tra Knokke-Heist e Bruges per un percorso estremamente adatto agli specialisti delle gare contro il tempo. La partenza avverrà su una piattaforma sulla spiaggia di Knokke-Heist, vicino al Casinò, con il Mare del Nord come sfondo. Gli atleti e le atlete passeranno sopra la diga, poi verso il centro di Knokke-Heist e la pianura, dove il vento farà sicuramente il suo ruolo lungo i canali in direzione della pittoresca città di Damme. A Bruges li attenderà un passaggio per il centro storico della città prima del traguardo finale.

Invece le prove in linea (dal 24 al 26 settembre) partiranno da Anversa, e dopo un giro collinare attraverso la città, e in direzione di Overijse, avranno la loro conclusione sul Geldenaaksevest a Leuven. Qui i contendenti alle maglie iridate delle diverse categorie proveranno la vera sensazione delle Fiandre, tra ripide colline e pavé. Gli uomini, le donne Elite, e gli U23 partiranno dal centro di Anversa e arrivano al Geldenaaksevest di Leuven. Gli uomini e le donne Junior completeranno la loro gara sul circuito locale di Leuven e dintorni.

Al Grote Markt di Anversa, all’ombra della cattedrale, gli uomini, le donne Elite, e gli U23 inizieranno la loro corsa. I primi chilometri li condurranno oltre numerosi edifici iconici della città sulla Schelda: il MAS, l’edificio del porto, la stazione centrale, il Bolivartunnel, sotto il Palazzo di Giustizia… , e dopo aver lasciato la città si dirigeranno rapidamente a sud. Dopo una deviazione attraverso un’altra città d’arte, Mechelen, il gruppo proseguirà attraverso il villaggio ufficiale dei Campionati del Mondo di Keerbergen in direzione di Leuven. Primo giro del circuito locale di 15,5 km intorno alla città. Poi la carovana si dirige verso il cosiddetto circuito “Flandrien” e proseguirà verso Huldenberg, Overijse e il villaggio ufficiale dei Campionati del Mondo di Tervuren.

Gli Uomini Elite percorreranno poi per due volte il circuito più grande del Druivenstreek (regione dell’uva), con cinque impegnative salite. Due di queste salite, la Moskesstraat e la Bekestraat, sono in pavé e potrebbero diventare decisive per le sorti dei Campionati del Mondo su strada UCI 2021. Leuven vedrà un altro paio di giri del circuito locale e il finale in leggera salita sul Geldenaaksevest.

PROGRAMMA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2021

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

Uomini Elite: Prova a cronometro individuale (Knokke-Heist – Bruges)

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 2021

Uomini U23: prova a cronometro individuale (Knokke-Heist – Bruges)

Donne Elite: prova a cronometro individuale (Knokke-Heist – Bruges)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021

Uomini Juniores: prova a cronometro individuale (Knokke-Heist – Bruges)

Donne Juniores: prova a cronometro individuale (Knokke-Heist – Bruges)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021

Prova a cronometro a squadre Staffetta mista (Knokke-Heist – Bruges)

PROGRAMMA GARE IN LINEA MONDIALI CICLISMO 2021

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021

Donne Juniores: gara su strada (Leuven)

Uomini U23: gara in linea (Antwerp – Leuven)

SABATO 25 SETTEMBRE 2021

Uomini Juniores: gara su strada (Leuven)

Donne Elite: gara in linea (Antwerp – Leuven)

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

Uomini Elite: gara in linea (Antwerp – Leuven)

