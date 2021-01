Biathlon, programma e orari fine settimana Oberhof: guida tv, streaming, palinsesto

Con la fine delle festività natalizie, anche la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon è pronta a riaccendere i motori. A distanza di una ventina di giorni dal doppio evento austriaco la carovana si sposterà in Germania, dove nello storico stadio di Oberhof tutto è pronto per dare vita alla quinta (e poi sesta, in successione) tappa della stagione.

Si riparte con i pettorali gialli indossati dai norvegesi Johannes Boe e Marte Olsbu Roeiseland, entrambi però tutt’altro che dominanti nel primo scorcio d’inverno e dunque chiamati a dare continuità di risultati. Questo weekend di gare si aprirà domani, venerdì 8 gennaio con la sprint femminile, in programma alle ore 11.30, alla quale seguirà nella stessa giornata (ore 14.15) il medesimo format maschile. Il giorno seguente è riservato, come da tradizione, agli inseguimenti, con le donne a scattare alle 12:45 e gli uomini due ore più tardi. Nell’ultimo giorno di competizioni ci sarà invece l’esordio stagionale delle staffette miste, alle 11:30 la mixed relay tradizionale che sarà seguita dalla single mixed relay (a coppie), alle 14:40.

Il weekend a Oberhof (Germania) sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport, che dovrebbe garantire la copertura di tutte e sei le prove in diretta live nonostante un palinsesto ricco di avvenimenti. In ogni caso, tutto sarà fruibile senza dubbio in streaming, sia gratuitamente e senza commento sull’Eurovisione del sito biathlonworld.com che, a pagamento, su Eurosport Player, Dazn e Now Tv. OA Sport vi fornirà come di consueto le DIRETTE LIVE testuali delle gare in programma.

PROGRAMMA OBERHOF 2021 – COPPA DEL MONDO BIATHLON

Venerdì 8 gennaio

11.30 7.5 km Sprint femminile

14.15 10 km Sprint maschile

Sabato 9 gennaio

12.45 Inseguimento femminile

14.45 Inseguimento maschile

Domenica 10 gennaio

11.30 Mixed relay

14.40 Single mixed relay

Foto: Lapresse