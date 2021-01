Basket, Serie A: il derby veneto tra Treviso e Venezia sarà il match clou della 14ma giornata

La quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021 di basket si aprirà stasera alle 20.00 con l’unico anticipo in programma che vedrà contrapposte Cantù e Fortitudo Bologna. Una sfida affascinante tra due nobili un po’ in crisi del basket italiano. La F, dopo un inizio tragico, col cambio di guida tecnica pare rinata e in campionato ha conquistato gli ultimi tre match disputati. Una vittoria contro i lombardi, i quali al momento hanno otto punti in classifica proprio come la Fortitudo, vorrebbe dire, per loro, uscire definitivamente dalle sabbie mobili.

Nella giornata di domani, ad aprire le danze, alle 17.00, sarà la sfida della Unipol Arena tra una Dinamo Sassari autrice di una stagione particolarmente ondivaga e Reggio Emilia, sodalizio fin qui protagonista di un bel campionato, che ha vinto sei degli undici incontri disputati in questa Serie A 2020-2021. Alle 17.30, invece, andrà in scena il match più sentito di questo turno: il derby veneto tra Treviso e Venezia. Gli eredi della fu Benetton, pur tra alti e bassi, stanno sfornando un’annata fin qui decisamente positiva, mentre gli ultimi campioni d’Italia stanno faticando molto più del previsto e si trovano, al momento, fuori dalla zona playoff. La Reyer ha assolutamente bisogno di vincere questa partita, per rimettere a posto la classifica, ma, soprattutto, per non subire l’ennesima onta di una stagione che pare nata sotto una cattiva stella.

Alle 18.00 la capolista Olimpia Milano sfiderà una Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha iniziato l’annata in modo decisamente inaspettato. I marchigiani, infatti, contro ogni pronostico, al momento, occupano il quinto posto nella graduatoria del campionato. I meneghini, ad ogni modo, sembrano un avversario troppo tosto per la ex Scavolini, la quale, già nella sfida con la Virtus Bologna, ha dimostrato di non avere molte armi a disposizione contro i top team della Serie A basket. Alle 18.30, invece, inizierà l’incontro dell’Allianz Dome tra Trieste e Varese, sfida tra ultima e penultima in classifica.

L’attuale seconda forza della Serie A, l’Happy Casa Brindisi, scenderà in campo alle 19.00 contro la Dolomiti Energia Trentino. Al momento i dolomitici si trovano in zona playoff, ma tra campionato e coppa hanno perso tre degli ultimi quattro incontri disputati e con questo stato di forma difficilmente potranno tenere testa ai pugliesi. A chiudere la giornata, infine, sarà il derby delle 20.45 tra Brescia e Cremona. Le due squadre, ad oggi, nella graduatoria, si trovano a quota 10 punti e quella che vincerà potrà riacciuffare il gruppone dei sodalizi che occupa la zona playoff.

Credit: Ciamillo